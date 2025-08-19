Исаков о молодежи «Торпедо»: «Силаев был в лагере «Нью-Джерси», Конюшков – в «Монреале». Ребята приезжают совершенно другими – очень заряжены, с новой целью»

Алексей Исаков оценил желание молодых хоккеистов «Торпедо» играть в НХЛ.

– В клубе много молодежи, которая не скрывает своего желания уехать в НХЛ. Общались с хоккеистами по этому поводу?

– Я могу привести в пример двух хоккеистов. Год назад Антон Силаев побывал в лагере развития «Нью-Джерси», а сейчас Богдан Конюшков съездил в лагерь «Монреаля».

Ребята оттуда совершенно другими приезжают. Они очень заряжены, у них появилась новая цель в жизни, к которой они готовы идти.

– Это не может вылиться в пренебрежительное отношение к игре в КХЛ?

– Наоборот, после этих поездок появляется желание еще больше работать здесь. Ребята понимают, что для того, чтобы заиграть за океаном, нужно стать полноценным хоккеистом здесь, – сказал главный тренер «Торпедо » Алексей Исаков.

