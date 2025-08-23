Кручинин стал капитаном «Торпедо», Сизов и Конюшков – ассистентами. Алексей вернулся в клуб из «Северстали»
Алексей Кручинин назначен капитаном «Торпедо».
Об этом рассказал главный тренер команды Алексей Исаков.
– Мы пришли к тому, что Алексей Кручинин будет капитаном, а Антон Сизов и Богдан Конюшков – ассистентами.
– За Кручининым закреплено звание первого центрального нападающего?
– Он будет играть в первых двух звеньях, – заявил Исаков.
Кручинин в это межсезонье вернулся в «Торпедо» из «Северстали».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
