Богдан Конюшков: «У меня не крутая машина, номера – «блатные», 006, это подарок родителей, грех было отказываться. К дорогим вещам отношусь спокойно, мне неинтересно это»

Богдан Конюшков рассказал о своем отношении к дорогим вещам.

– У вас не было желания на первые серьезные заработанные деньги купить дорогую машину?

– Еще в школе, когда ребята обсуждали машины и смотрели обзоры, мне это было неинтересно. У меня есть машина. Не крутая. Я не гонюсь за скоростью, мне важнее безопасность. Просто комфортный автомобиль для вождения.

Номера – «блатные», 006, но это подарок родителей. Грех было отказываться. Можно было и после первого сезона приобрести машину, но желания не было. Спасибо родителям – по их совету я вложился в недвижимость. Думаю, это лучшее решение.

Я в принципе спокойно отношусь к дорогим вещам. У каждого свои понятия. Если бы мне хотелось – покупал бы. Но мне это не интересно. Главное, чтобы родители были здоровы.

И сестры, которые занимаются своим делом. Одна играет в театре, другая пока ищет себя, танцует и поет. Дай бог, чтоб у них все получалось. Мы видимся нечасто, не всегда могу прийти на представление.

Буквально вчера сестра написала с нового номера, я сначала не понял, кто это. Даже не знал, что она сменила номер. Сестры очень быстро растут. У них формируется свое мировоззрение. Одновременно грустно и радостно, – сказал защитник «Торпедо » Богдан Конюшков .