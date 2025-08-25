Холлоуэлл о переезде в Ярославль: «У меня все более современное, а здесь любят сохранять традиции – это круто. Понятия не имел, во что ввязываюсь, но я открыт к новому»

Мак Холлоуэлл из «Локомотива» сравнил дома в России и Канаде.

26-летний защитник перешел в ярославский клуб в это межсезонье.

– Можете рассказать, как прошли ваши первые недели в России, в Ярославле? Соответствовало ли все вашим ожиданиям?

– Очевидно, я понятия не имел, во что ввязываюсь. Я открыт к новому, и все началось довольно быстро.

У нас сразу стартовал тренировочный лагерь, поэтому я не слишком много успел сделать вне хоккея. Все время тренировался, был с ребятами, с товарищами по команде на базе, мы вместе проводили время. Это было здорово. Работа тяжелая, но полезная. Я чувствую себя хорошо и получаю удовольствие, мне действительно весело.

– Что больше всего удивило вас в России и Ярославле?

– Наверное, дома. Издалека они выглядят старше, но, когда ходишь по городу, начинаешь видеть, сколько в них истории.

У меня все более современное, новое, а здесь любят сохранять традиции. Это очень круто, – сказал игрок «Локомотива » Мак Холлоуэлл .

