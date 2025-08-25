Холлоуэлл о переходе в КХЛ: «С «Локомотивом» начал больше общаться после Рождества. Был готов к этому шагу, новому вызову и возможности»
В это межсезонье канадский защитник подписал контракт с «Локомотивом».
– Что касается вашего решения перейти в КХЛ, было ли для вас трудным решением покинуть Северную Америку?
– Это определенно было сложно, ведь я уехал далеко от семьи, друзей, моей девушки и всего привычного. Но за последний год я понимал, что, скорее всего, пойду именно этим путем.
Я был готов к этому шагу, готов к новому вызову и новой возможности. Думаю, что это хорошо для моей карьеры.
– Когда вы окончательно приняли это решение? В прошлом сезоне?
– Да, в прошлом сезоне, после Рождества. Я начал больше общаться с «Локомотивом», и тогда понял, что пришло время сделать шаг.
– Правда ли, что прошлым летом у вас были предложения от клуба КХЛ?
– Да. Я проверял почву, хотел понять, какие есть варианты. В начале прошлого сезона тоже были разговоры с некоторыми командами, просто чтобы узнать уровень интереса и что мне могут предложить, – сказал Мак Холлоуэлл.
