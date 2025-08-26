Алистров может перейти из СКА в «Динамо» Минск (Артур Хайруллин)

Владимир Алистров может перейти из СКА в минское «Динамо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В прошлом сезоне нападающий из Беларуси провел 65 матчей за армейцев с учетом плей-офф и набрал 19 (3+16) очков при полезности «минус 11».

Алистров уже играл за «Динамо » Минск с 2020 по 2023 год. Из этого клуба он перешел в СКА в результате обмена.

