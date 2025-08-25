Карпухин может перейти в «Ак Барс» из СКА в ближайшее время (Артур Хайруллин)

Илья Карпухин может перейти в «Ак Барс».

Ранее появилась информация , что защитник СКА переподписал контракт на двусторонний, но продолжит карьеру в другом клубе Фонбет чемпионата КХЛ.

«С наибольшей долей вероятности, защитник в ближайшее время станет игроком «Ак Барса », – сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В сезоне-2024/25 Карпухин отметился 18 (7+11) очками в 68 играх регулярного чемпионата при полезности «минус 4». В 6 играх плей-офф он набрал 2 (1+1) балла.

Агентство Winners о том, что Карпухин подпишет двусторонний контракт со СКА: «Он носит технический характер и нужен для юридических целей. Илья не будет готовиться к сезону в фарме»