Агентство Winners о Карпухине: «Мы находимся в процессе переговоров с двумя клубами Востока. Надеемся, что уже на следующей неделе сможем поделиться итогами по этому трансферу»

Агентство Winners поделилось информацией о будущем Ильи Карпухина.

«Сейчас мы находимся в процессе переговоров с двумя клубами Восточной конференции.

Надеемся, что уже на следующей неделе сможем поделиться итогами по этому трансферу», – говорится в заявлении агентства Winners.

Ранее появилась информация о том, что «Автомобилист» и «Ак Барс» являются главными претендентами на 27-летнего защитника.

Агентство Winners о том, что Карпухин подпишет двусторонний контракт со СКА: «Он носит технический характер и нужен для юридических целей. Илья не будет готовиться к сезону в фарме»