Агентство Winners о Карпухине: «Мы находимся в процессе переговоров с двумя клубами Востока. Надеемся, что уже на следующей неделе сможем поделиться итогами по этому трансферу»
Агентство Winners поделилось информацией о будущем Ильи Карпухина.
«Сейчас мы находимся в процессе переговоров с двумя клубами Восточной конференции.
Надеемся, что уже на следующей неделе сможем поделиться итогами по этому трансферу», – говорится в заявлении агентства Winners.
Ранее появилась информация о том, что «Автомобилист» и «Ак Барс» являются главными претендентами на 27-летнего защитника.
Агентство Winners о том, что Карпухин подпишет двусторонний контракт со СКА: «Он носит технический характер и нужен для юридических целей. Илья не будет готовиться к сезону в фарме»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Winners Hockey Agency
