Голдобин о требованиях Ларионова: «Мы давно знакомы. Его стиль понятен, он сам играл в красивый, умный хоккей»
Николай Голдобин высказался о работе с тренером СКА Игорем Ларионовым.
Сегодня СКА уступил «Ак Барсу» (2:3 ОТ) в матче предсезонного турнира имени Пучкова.
Клуб из Санкт-Петербурга ранее забрал Голдобина с драфта отказов, куда его поместил «Спартак».
– Обидно, что проиграли, но для этого есть товарищеские матчи. Очень круто, пришло много болельщиков.
– Как оцениваете свое состояние?
– Пока не на 100%. У нас еще много времени для подготовки.
– Как вам требования Игоря Ларионова?
– Мы давно знакомы. Понятен его стиль хоккея. Он сам играл в красивый, умный хоккей, – сказал нападающий СКА Николай Голдобин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
