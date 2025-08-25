  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Голдобин о требованиях Ларионова: «Мы давно знакомы. Его стиль понятен, он сам играл в красивый, умный хоккей»
Голдобин о требованиях Ларионова: «Мы давно знакомы. Его стиль понятен, он сам играл в красивый, умный хоккей»

Николай Голдобин высказался о работе с тренером СКА Игорем Ларионовым.

Сегодня СКА уступил «Ак Барсу» (2:3 ОТ) в матче предсезонного турнира имени Пучкова.

Клуб из Санкт-Петербурга ранее забрал Голдобина с драфта отказов, куда его поместил «Спартак».

– Обидно, что проиграли, но для этого есть товарищеские матчи. Очень круто, пришло много болельщиков.

– Как оцениваете свое состояние?

– Пока не на 100%. У нас еще много времени для подготовки.

– Как вам требования Игоря Ларионова?

– Мы давно знакомы. Понятен его стиль хоккея. Он сам играл в красивый, умный хоккей, – сказал нападающий СКА Николай Голдобин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
