«Автомобилист» и «Ак Барс» – основные претенденты на защитника СКА Карпухина (Metaratings)

Два клуба КХЛ могут подписать Илью Карпухина.

«Автомобилист » и «Ак Барс » являются главными претендентами на 27-летнего защитника СКА, сообщил Metaratings.

Ранее появилась информация , что казанский клуб может отдать защитника Даниила Журавлева в петербургский клуб, но сделка может не состояться из-за высокой зарплаты Ильи Карпухина .

По ходу прошлого сезона Карпухин перешел в СКА из «Трактора».

За СКА он провел 35 матчей с учетом плей-офф и набрал 11 (6+5) очков при полезности «минус 7».