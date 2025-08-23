«Автомобилист» и «Ак Барс» – основные претенденты на защитника СКА Карпухина (Metaratings)
Два клуба КХЛ могут подписать Илью Карпухина.
«Автомобилист» и «Ак Барс» являются главными претендентами на 27-летнего защитника СКА, сообщил Metaratings.
Ранее появилась информация, что казанский клуб может отдать защитника Даниила Журавлева в петербургский клуб, но сделка может не состояться из-за высокой зарплаты Ильи Карпухина.
По ходу прошлого сезона Карпухин перешел в СКА из «Трактора».
За СКА он провел 35 матчей с учетом плей-офф и набрал 11 (6+5) очков при полезности «минус 7».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
