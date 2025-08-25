  • Спортс
  • Барр об уходе Ткачева и Буше: «Авангарду» нужны скорость и габариты, сильная игра в середине площадки. Тяжелые решения, но иногда стоит довериться инстинкту»
Барр об уходе Ткачева и Буше: «Авангарду» нужны скорость и габариты, сильная игра в середине площадки. Тяжелые решения, но иногда стоит довериться инстинкту»

Дэйв Барр прокомментировал уход Владимира Ткачева и Рида Буше из «Авангарда».

– Мы с Ги и Алексеем Сопиным обсудили, что важно для команды, которая хочет выигрывать трофеи. Нам были нужны скорость и габариты. И вместе с этим необходимо играть сильно в середине площадки. Поэтому мы нуждались в хороших центрах, которые могли бы закрывать все.

Оба игрока, которых мы отпустили, были вингерами. Они очень хорошие игроки и люди, но мы решили, что нам важнее сделать акцент на центральной оси, вложиться в эту зону. Мы все еще пытаемся улучшить наш выбор на этой позиции, ищем центральных форвардов, которые должны нам помочь.

Иногда приходится расставаться с игроками такого калибра. Когда я работал в «Сан-Хосе», клуб отпустил Джо Павелски. Там думали, что он уже спекся. А затем он выдал еще несколько сезонов с 30 голами. Так что ничего нельзя знать наверняка.

Но мы просто пытались принять лучшее решение в интересах команды. И решили, что нам необходимо усилить центр.

– Понимали, что это повлечет за собой негативную реакцию со стороны болельщиков?

– Да, не без этого (смеется). В том числе и поэтому решение далось так тяжело. Эти парни много дали команде. Без сомнения, очень тяжелые решения. Но иногда стоит довериться своему инстинкту.

Мы очень долго думали, как стать лучше. И пришли к выводу, что нужно улучшить оборону и центр. Пусть у нас лучше будет шесть центральных нападающих, чем два-три центра и 14 вингеров, которые будут как-то пытаться пробиться в состав.

Очень надеемся, что наша ставка оправдает себя. Мы понимаем чувства болельщиков, которые огорчены уходом любимых игроков. Но в то же время мы просто хотим побеждать. И делаем все, что, по нашему мнению, поможет нам в этом, – сказал ассистент главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр.

Барр о Ги Буше: «Я буду в шоке, если он не вернется в НХЛ в ближайшие несколько лет. У него будет такая возможность, если захочет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Барр о Ги Буше: «Я буду в шоке, если он не вернется в НХЛ в ближайшие несколько лет. У него будет такая возможность, если захочет»
Бенуа Гру: «Трактор» стал другой командой после прошлого сезона. Моя работа – сложить пазл из разных кусочков. Цыплят по осени считают, рано говорить, что чего-то не хватает»
Протас о влиянии погони за Гретцки на «Вашингтон»: «Каждый понимал – будет командный успех, придет и личный у Овечкина. Жаль, что быстро вылетели из Кубка Стэнли, но сезон точно не провальный»
