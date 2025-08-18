Заварухин о 3:2 с «Салаватом»: «Понравилась жажда у ребят, желание и неплохое движение. Довольно много брака было, оценки давать рано – это летний хоккей»

Николай Заварухин высказался после предсезонного матча с «Салаватом» (3:2 ОТ).

– Наверное, рано давать какие-то оценки – это летний хоккей. Довольно много было брака. Понимали, что ребята на эмоциях, под нагрузкой. Кто-то тяжелее ее переносит, кто-то с нами меньше тренировался. Сегодня дали шанс молодым ребятам.

– Распределили ли вы обязанности в братском тренерском тандеме?

– В нашем тренерским штабе уже ясно, кто чем занимается: Алексей Борисович работает над игрой в большинстве, Александр Львович Гольц – атакой, Олег Олегович Ореховский – обороной и игрой в меньшинстве.

– Почему Блэкер, Мэйсек и Шаров остались в Екатеринбурге?

– У всех разные причины. У кого-то недомогание, у кого-то микротравмы. А так, они должны были ехать с нами и играть завтрашнюю игру.

– Кто понравился по сегодняшнему матчу?

– Кизимов, наверное, понравился. Это я в кавычках сейчас говорю: отдал передачу в свои ворота на 2:2, когда соперник сравнял (улыбается).

Сегодня мне понравилась жажда у ребят, желание и неплохое движение. Понятно, что «Салават Юлаев» играл дома, болельщики гнали их вперед. Молодые ребята играли очень эмоционально, доказывали свое место в составе – это было заметно. Очень сильное желание у Уфы было.

– Стоит ли ждать завтра оптимальные сочетания?

– По плану постараемся сыграть практически боевым составом без трех наших игроков.

– Буше и Да Коста готовы?

– Наверное, завтра увидите, готовы они или нет. Рид Буше попозже прилетел, он будет набирать форму через игры, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.