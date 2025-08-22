  • Спортс
Агент Рида Буше об уходе игрока из «Авангарда»: «Жизнь покажет, кто был прав, до конца сезона. Обсуждать его бывший клуб сейчас не хочу»

Агент Рида Буше высказался о переходе игрока в «Автомобилист».

– Рид Буше не остался в «Авангарде» из-за тренера или из-за денег?

– Он уже в своем первом матче за «Автомобилист» против «Салавата» забил два гола и сделал результативную передачу. Мы очень довольны тем, где Рид оказался.

Обсуждать его бывший клуб сейчас не хочу. Жизнь покажет, кто был прав, до конца нынешнего сезона.

Мне только хотелось бы выразить благодарность Алексею Волкову, который в свое время вернул Буше в Россию и в Омск, – сказал агент Алеша Пилко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
