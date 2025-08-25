Рябыкин о Радулове: «Саша в очень хорошей физической форме. Если видели игры, он везде успевает, везде первый»

Дмитрий Рябыкин высказался о взаимоотношениях Александра Радулова и Боба Хартли.

Тренер ранее возглавил «Локомотив ».

– Александр Радулов может занять роль Ильи Ковальчука в чемпионском «Авангарде» с точки зрения отношений с Бобом Хартли?

– Сто процентов. Саша в очень хорошей физической форме. Если видели игры, он везде успевает, везде первый.

– Как он относится к смене требований?

– Он много времени провел в Северной Америке. Мы играем примерно в тот же хоккей. Многое ему уже знакомо.

– Коннект с Хартли они уже нашли?

– Да, конечно, – сказал помощник главного тренера «Локомотива» Дмитрий Рябыкин .