Рябыкин о Радулове: «Саша в очень хорошей физической форме. Если видели игры, он везде успевает, везде первый»
Дмитрий Рябыкин высказался о взаимоотношениях Александра Радулова и Боба Хартли.
Тренер ранее возглавил «Локомотив».
– Александр Радулов может занять роль Ильи Ковальчука в чемпионском «Авангарде» с точки зрения отношений с Бобом Хартли?
– Сто процентов. Саша в очень хорошей физической форме. Если видели игры, он везде успевает, везде первый.
– Как он относится к смене требований?
– Он много времени провел в Северной Америке. Мы играем примерно в тот же хоккей. Многое ему уже знакомо.
– Коннект с Хартли они уже нашли?
– Да, конечно, – сказал помощник главного тренера «Локомотива» Дмитрий Рябыкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости