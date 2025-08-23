Хартли о 0:3 от «Авангарда»: «Не думал, что будет такой накал. «Локомотив» играл очень хорошо, было много моментов, голы придут»

Боб Хартли высказался о поражении «Локомотива» от «Авангарда».

Ярославский клуб на выезде проиграл омичам со счетом 0:3 в матче Фонбет Кубка Блинова. Ранее «Локомотив» обыграл «Сибирь» (4:1) и уступил «Северстали» (0:2).

– Это была очень хорошая интенсивная игра. Соперничество с предыдущего плей-офф было живо. Увидел, что Радулов – любимчик болельщиков в Омске. Очень весело быть частью матча на «G-Drive Арене ».

Я провел четыре года в Балашихе, видел планы арены и как она строится, а также присутствовал на открытии. Но находиться на тренерской скамейке в окружении таких болельщиков было очень весело.

– Были готовы к такому накалу сегодня?

– Знал, что будет накал, но не думал, что такой. После первого периода я зашел в раздевалку и сказал: «Где бы я ни тренировал, такие матчи становятся настоящими противостояниями. Вы играете семь матчей друг против друга, заводите много новых друзей». Это нормально. Атмосфера на арене сегодня была невероятной.

– В двух матчах из трех на Кубке Блинова «Локомотив» не забивал. Вас это беспокоит?

– Совсем нет. Это были наши две лучшие игры с точки зрения атаки. У нас было много шансов в этих матчах. Но вратари «Северстали» и «Авангарда» были великолепны. Если у нас будет такое количество шансов в каждом матче, я согласен на это.

Уверен, голы придут. Мы играли очень хорошо. «Авангард» гораздо лучше приспособился к игре, чем мы, но у нас тоже было много времени в чужой зоне, – сказал главный тренер «Локомотива » Боб Хартли .

💔 Хартли впервые сыграл против «Авангарда» – подарил Омску комплименты и победу