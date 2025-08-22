Шабанов о Радулове: «Этот молодой человек сильно любит хоккей. Мы перекинулись парой слов, поздравил его с победой»

Максим Шабанов считает, что Александр Радулов очень сильно любит хоккей.

Радулов стал самым ценным игроком минувшего Кубка Гагарина. Этим летом форварду «Локомотива » исполнилось 39 лет.

– Отмечали твое послематчевое рукопожатие с Александром Радуловым, в афишах финала часто противопоставляли, публиковали инфографику, статистику. Феномен Радулова стал определяющим в этой серии?

– Мы перекинулись парой слов, поздравил его с победой. Он сказал мне: «У тебя все впереди!»

Не знаю, стоило ли нас вообще сравнивать? Мне до Радулова еще идти и идти. Дорогого стоит, когда человеку 38 лет, а он любит хоккей так сильно. Смотришь иногда на молодое поколение, и они не горят желанием так играть в хоккей, так любить хоккей, как вот этот молодой человек в 38 лет. Это достойно уважения.

Поэтому он и выкладывается в каждом матче и к нему не может быть никаких вопросов, – сказал бывший нападающий «Трактора » Максим Шабанов .

