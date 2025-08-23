  • Спортс
Боб Хартли: «Лучше двадцать Радуловых и Суриных, чем один равнодушный игрок. Я люблю эмоциональных хоккеистов, а ленивых терпеть не могу»

Боб Хартли высказался о работе с Александром Радуловым и Егором Суриным.

– Александр Радулов – хоккеист с непростым характером: может вспылить, может быть добродушным, а через минуту снова разозлиться. Как складываются ваши первые дни совместной работы?

– Честно говоря, каждый журналист в Ярославле первым делом спрашивает меня про Радулова. Все почему-то думают, что он монстр. А у меня с ним отличные отношения с самого начала. Он ведь играл в юниорской лиге Квебека, говорит немного по-французски, мы даже шутим на эту тему.

И самое главное: он хочет побеждать. Иногда его нужно немного притормозить, успокоить – и это лучше, чем постоянно подгонять ленивого игрока. Как тренер я бы взял в команду двадцать Радуловых. Я люблю эмоциональных хоккеистов.

Хоккей – это игра страсти, а не место для равнодушных. Да, иногда он перегибает. Отлично! С этим я готов работать. Мы уже договорились с Раду, что постараемся сделать из Сурина «второго Радулова».

– Как раз хотел спросить про Сурина.

– Да, он очень хочет играть ключевую роль в «Локомотиве». И я вижу, что у него для этого есть все: мощный парень, отлично катается. Мое дело – научить его игре, помочь понять уровень КХЛ. В прошлом сезоне у Сурина были проблемы с арбитрами – надеюсь, обошлось без последствий. Но если надо, я сам поговорю с официальными лицами

А вообще дайте мне игроков с эмоциями, только не давайте ленивых. Ленивых я терпеть не могу. Лучше двадцать Радуловых и Суриных, чем один равнодушный хоккеист. С такими лидерами, как у «Локомотива», будет одно удовольствие работать.

– Но в России не всегда принято, чтобы 18-летний парень провоцировал соперников и вратарей. Обычно говорят: «Рано тебе еще». Что вы думаете об этом?

– Все совершают ошибки. И красота хоккея в том, что это игра ошибок. Сурину 18 лет – я сам в этом возрасте делал кучу глупостей. Он еще мальчишка, но с огромным потенциалом. Мое дело – направить его. С тем же Костиным было так же: пришел к нам «диким жеребцом», а в плей-офф Кубка Гагарина стал ключевым игроком.

Я человек терпеливый, люблю учить. А главное достоинство Сурина – он хочет учиться. Мы будем развивать его сильные стороны, работать над слабыми. Иногда он будет переходить грань – ну и что, мы его вернем обратно. Не только тренерский штаб, но и сама команда: ведь вокруг него сильные лидеры, прекрасные примеры для подражания.

– Даже Радулов говорил, что Сурин в 18 лет ведет себя более дерзко на льду, чем он сам в его возрасте.

– И прекрасно! Пусть играет жестко. Люблю хоккеистов, которые играют жестко. Так что не переживайте – с ним все будет в порядке. Я о нем позабочусь, – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
