Директор ЦСКА о трансферах: «Рассматривали Ткачева и Герната – не получилось найти компромиссы. Есть потолок зарплат»

ЦСКА хотел пригласить в клуб Владимира Ткачева и Мартина Герната.

В это межсезонье Ткачев подписал контракт с «Металлургом », а Гернат продлил соглашение с «Локомотивом ».

«Мы рассматривали и Владимира Ткачева , и Мартина Герната . Пытались найти компромиссы – не получилось. Есть потолок зарплат.

Но наша команда и в нынешнем виде готова к началу чемпионату, – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов .

