  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Директор ЦСКА о трансферах: «Рассматривали Ткачева и Герната – не получилось найти компромиссы. Есть потолок зарплат»
4

Директор ЦСКА о трансферах: «Рассматривали Ткачева и Герната – не получилось найти компромиссы. Есть потолок зарплат»

ЦСКА хотел пригласить в клуб Владимира Ткачева и Мартина Герната.

В это межсезонье Ткачев подписал контракт с «Металлургом», а Гернат продлил соглашение с «Локомотивом».

«Мы рассматривали и Владимира Ткачева, и Мартина Герната. Пытались найти компромиссы – не получилось. Есть потолок зарплат.

Но наша команда и в нынешнем виде готова к началу чемпионату, – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов.

Директор ЦСКА об игроках с допинг-делами: «Седов устраивает карьеру в другой стране. По Каменеву что-то станет известно в конце августа»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoЛокомотив
logoМеталлург Мг
logoВладимир Ткачев 1995
logoМартин Гернат
logoЦСКА
logoДенис Денисов
переходы
потолок зарплат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Третьяк о претендентах на Кубок Гагарина: «ЦСКА всегда был фаворитом. Есть «Локомотив», который возглавил опытный Хартли. У «Трактора» хорошая команда, неплохой подбор сделали в Омске»
1922 августа, 15:55
Гернат о Никитине: «Отличный тренер, невероятный человек, ни одного плохого слова не могу сказать о нем. В «Локомотиве» он проделал отличную работу»
3220 августа, 15:33
Касатонов назвал переход Коваленко в ЦСКА лучшим в КХЛ в это межсезонье: «Николай отлично играл за «Торпедо», это серьезное усиление. Пройдя НХЛ, он получил опыт»
120 августа, 07:45
Главные новости
Гендиректор «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Переговоры не будут долгими. Когда Коннор будет готов, мы заключим сделку»
13 минут назад
Павел Дацюк: «В 14 лет была мысль бросить спорт – очень манила улица, что-то взрослое. Побоялся сказать папе и остался в хоккее»
239 минут назад
Кубок губернатора Челябинской области. «Лада» сыграет с «Амуром», «Трактор» против «Сочи»
51 минуту назад
Плющев об «Авангарде»: «Сбор провели в Петербурге, форму представят в Москве. Руководство словно стесняется Омска – это провинциальный подход, неуважение к болельщикам»
4сегодня, 03:20
Алистров может перейти из СКА в «Динамо» Минск (Артур Хайруллин)
сегодня, 03:10
Максим Сушинский: «Жаль, что в КХЛ нет профсоюза, это был рабочий инструмент. Ни у кого не было возможности расторгнуть 5-летний контракт с игроком, ничего ему не заплатив»
8вчера, 21:58
Рид Буше об «Авангарде»: «Это было потрясающее время, я люблю Омск, болельщиков. Я хотел остаться, но в хоккее все меняется быстро»
2вчера, 21:47
Демидов – 2-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ по версии Daily Faceoff, Шефер – 1-й, Никишин – 11-й, Силаев – 24-й, Симашев – 31-й
5вчера, 20:37
Рид Буше: «Думал, что достиг договоренности с «Авангардом». Но они так и не сделали мне конкретного финального предложения»
7вчера, 20:07
Голдобин о требованиях Ларионова: «Мы давно знакомы. Его стиль понятен, он сам играл в красивый, умный хоккей»
3вчера, 19:54
Ко всем новостям
Последние новости
Сэм О’Райлли – лучший проспект «Тампы» по версии сайта НХЛ, Готье – 2-й, Чата – 3-й
26 минут назад
Холлоуэлл о жизни на базе «Локомотива»: «Не нужно ни о чем беспокоиться, о тебе заботятся. В Северной Америке все сам ищешь, арендуешь квартиру – это стресс»
59 минут назад
Холлоуэлл о советах Торнтона: «Джо говорил: получай удовольствие, не напрягайся, не держи клюшку слишком крепко. У него всегда улыбка на лице, он никогда не был слишком серьезным»
вчера, 21:35
Экс-форвард «Монреаля» Вейдемо оглох на одно ухо после попадания шайбы в голову: «Иногда такое проходит само, иногда требуется операция. Насколько я понимаю, сейчас можно подождать»
вчера, 21:17
Пьеррик Дюбе: «Горжусь тем, что являюсь частью «Трактора». Вокруг очень дружелюбные люди, которые заботятся о нас. Я чувствую безопасность и комфорт, мне все нравится»
вчера, 20:54
Бенуа Гру: «Трактор» стал более мастеровитой командой, чем год назад. У меня нет причин переживать за кого-то из новичков»
2вчера, 20:44
Протас о влиянии погони за Гретцки на «Вашингтон»: «Каждый понимал – будет командный успех, придет и личный у Овечкина. Жаль, что быстро вылетели из Кубка Стэнли, но сезон точно не провальный»
1вчера, 19:44
Жарков о 0:3 от «Амура»: «Результат неприятный, есть пища для размышлений. Атмосфера была потрясающая. Это Челябинск, здесь очень любят хоккей, он в крови»
вчера, 17:52
Тренер «Амура» Гальченюк о 3:0 с «Трактором»: «Благодарен ребятам за 31 блокированный бросок. Хорошо сыграл вратарь, защитники молодцы, нападающие тоже помогали обороне»
вчера, 17:22
Рябыкин о Хартли в «Локомотиве»: «Он соскучился по хоккею, три или четыре года не тренировал. Когда он позвонил с вопросом, хочу ли я быть у него помощником, сразу согласился»
вчера, 17:09