Директор ЦСКА о трансферах: «Рассматривали Ткачева и Герната – не получилось найти компромиссы. Есть потолок зарплат»
ЦСКА хотел пригласить в клуб Владимира Ткачева и Мартина Герната.
В это межсезонье Ткачев подписал контракт с «Металлургом», а Гернат продлил соглашение с «Локомотивом».
«Мы рассматривали и Владимира Ткачева, и Мартина Герната. Пытались найти компромиссы – не получилось. Есть потолок зарплат.
Но наша команда и в нынешнем виде готова к началу чемпионату, – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов.
Директор ЦСКА об игроках с допинг-делами: «Седов устраивает карьеру в другой стране. По Каменеву что-то станет известно в конце августа»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
