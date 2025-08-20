  • Спортс
Касатонов назвал переход Коваленко в ЦСКА лучшим в КХЛ в это межсезонье: «Николай отлично играл за «Торпедо», это серьезное усиление. Пройдя НХЛ, он получил опыт»

Алексей Касатонов назвал переход Николая Коваленко в ЦСКА лучшим в межсезонье.

«Лучшие переходы в межсезонье [КХЛ]? На первое место я бы поставил ЦСКА. Они взяли Николая Коваленко. Он отлично играл за «Торпедо».

Сейчас, я думаю, пройдя НХЛ, он получил опыт. Можно сказать, конечно, что у него там не сложилось. Хотя предложение от ЦСКА могло быть поинтереснее. 

Я думаю, что это серьезное усиление для ЦСКА. Будет интересно понаблюдать за его игрой.

Если отмечать усиления других команд, то еще назову Ткачева и Голдобина. Это действительно топовые усиления как для Магнитогорска, так и для Питера», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
