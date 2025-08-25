Директор ЦСКА об игроках с допинг-делами: «Седов устраивает карьеру в другой стране. По Каменеву что-то станет известно в конце августа»
Спортивный директор ЦСКА прокомментировал ситуацию с допинг-делами игроков.
В прошлом сезоне Никита Седов и Владислав Каменев были временно отстранены из-за положительных допинг-проб на мельдоний.
Седов расторг соглашение с армейцами, договор Каменева рассчитан до 31 мая 2026 года.
«Никита Седов поехал устраивать свою карьеру в другой стране. По Каменеву что-то станет известно в конце августа», – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
