  Третьяк о претендентах на Кубок Гагарина: «ЦСКА всегда был фаворитом. Есть «Локомотив», который возглавил опытный Хартли. У «Трактора» хорошая команда, неплохой подбор сделали в Омске»
9

Владислав Третьяк высказался о претендентах на Кубок Гагарина-2026.

– Чего вы ждете от ЦСКА в новом сезоне КХЛ?

– ЦСКА всегда был фаворитом. Надеюсь, и дальше так будет. Но у нас есть и «Локомотив», который возглавил опытный Боб Хартли. И костяк у них хороший, и есть чемпионские амбиции.

Хорошая команда у «Трактора», неплохой подбор сделали в Омске. Да и «Магнитка» свои ошибки исправит, и молодежь там подойдет.

Нас ждет интересный сезон КХЛ. Есть ведь еще и московское «Динамо», и «Спартак». Вот сколько я клубов назвал. И все они в большей или меньшей степени претендуют на Кубок Гагарина, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
