Гернат о Никитине: «Отличный тренер, невероятный человек, ни одного плохого слова не могу сказать о нем. В «Локомотиве» он проделал отличную работу»
– Удивил ли вас уход Игоря Никитина в ЦСКА?
– Тяжёлый вопрос для меня. Я бы сказал, что это часть работы. Это не дело игроков. Таков бизнес. С одной стороны, я его понимаю, с другой – он проделал отличную работу в Ярославле.
– Поговаривают, что поражение от «Металлурга» в финале прошлого года он упоминал всего один раз. Так ли это?
– Честно, не обращал внимания. Мы все хотели победить после поражения в том финале. Если повезет, можно попасть в финал дважды или трижды подряд, но затем команды обычно распадаются. Поэтому мы знаем, как важно для нас выйти в финал еще раз.
– Какую роль Никитин сыграл в вашей карьере?
– Отличный тренер. Могу только поблагодарить его за все. Он сыграл большую роль в моем переезде в Россию. Это невероятный человек. Мне действительно нравилось работать под его руководством, не могу сказать о нем ни одного плохого слова.
– Он звал вас в ЦСКА?
– Да, у нас были разговоры, но остальное комментировать не хочу, – сказал защитник «Локомотива» Мартин Гернат.