Гернат о Никитине: «Отличный тренер, невероятный человек, ни одного плохого слова не могу сказать о нем. В «Локомотиве» он проделал отличную работу»

Мартин Гернат поделился впечатлениями о работе под руководством Игоря Никитина.

– Удивил ли вас уход Игоря Никитина в ЦСКА?

– Тяжёлый вопрос для меня. Я бы сказал, что это часть работы. Это не дело игроков. Таков бизнес. С одной стороны, я его понимаю, с другой – он проделал отличную работу в Ярославле.

– Поговаривают, что поражение от «Металлурга» в финале прошлого года он упоминал всего один раз. Так ли это?

– Честно, не обращал внимания. Мы все хотели победить после поражения в том финале. Если повезет, можно попасть в финал дважды или трижды подряд, но затем команды обычно распадаются. Поэтому мы знаем, как важно для нас выйти в финал еще раз.

– Какую роль Никитин сыграл в вашей карьере?

– Отличный тренер. Могу только поблагодарить его за все. Он сыграл большую роль в моем переезде в Россию. Это невероятный человек. Мне действительно нравилось работать под его руководством, не могу сказать о нем ни одного плохого слова.

– Он звал вас в ЦСКА?

– Да, у нас были разговоры, но остальное комментировать не хочу, – сказал защитник «Локомотива » Мартин Гернат .