ЦСКА расторг контракт с Седовым по инициативе игрока. Ранее в допинг-пробе защитника был обнаружен мельдоний
ЦСКА расторг контракт с защитником Никитой Седовым по инициативе игрока.
В апреле стало известно, что в допинг-пробе хоккеиста был обнаружен мельдоний.
24-летний защитник перешел в ЦСКА из «Северстали» в прошлом году.
В сезоне-2024/25 Седов провел за ЦСКА 56 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 17 (1+16) очков при полезности «+12». Также на его счету 1 игра в Кубке Гагарина.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
