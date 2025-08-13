ЦСКА расторг контракт с Седовым по инициативе игрока. Ранее в допинг-пробе защитника был обнаружен мельдоний

ЦСКА расторг контракт с защитником Никитой Седовым по инициативе игрока.

В апреле стало известно, что в допинг-пробе хоккеиста был обнаружен мельдоний .

24-летний защитник перешел в ЦСКА из «Северстали» в прошлом году.

В сезоне-2024/25 Седов провел за ЦСКА 56 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 17 (1+16) очков при полезности «+12». Также на его счету 1 игра в Кубке Гагарина.