Владислав Каменев: «Овечкин – спортсмен номер один в России. После него – Мирра Андреева, она в юном возрасте показывает крутые результаты»
Владислав Каменев считает Александра Овечкина главным спортсменом России.
6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Айлендерс» (1:4) и превзошел Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Конечно, Овечкин – спортсмен номер один в России. Как вообще можно кого-то другого назвать?
А вот кто после него? Кто спортсмен номер два в России сейчас? Наверное, назову Мирру Андрееву. Она очень крутые результаты показывает в таком юном возрасте и уже добилась большого прогресса», – сказал форвард хоккейного ЦСКА Владислав Каменев.
Овечкин попал в Книгу рекордов России как лучший снайпер в истории регулярок НХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости