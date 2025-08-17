Владислав Каменев: «Овечкин – спортсмен номер один в России. После него – Мирра Андреева, она в юном возрасте показывает крутые результаты»

Владислав Каменев считает Александра Овечкина главным спортсменом России.

6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Айлендерс» (1:4) и превзошел Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Конечно, Овечкин – спортсмен номер один в России. Как вообще можно кого-то другого назвать?

А вот кто после него? Кто спортсмен номер два в России сейчас? Наверное, назову Мирру Андрееву . Она очень крутые результаты показывает в таком юном возрасте и уже добилась большого прогресса», – сказал форвард хоккейного ЦСКА Владислав Каменев .

