  • Каменев назвал Гусева главным джентльменом в КХЛ: «Никогда не отвечает на провокации, не участвует в стычках. Катается сам по себе, его не зацепить»
2

Владислав Каменев назвал Никиту Гусева главным джентльменом в КХЛ.

В прошлом сезоне форвард «Динамо» стал лучшим бомбардиром клуба в регулярном чемпионате, набрав 69 (29+40) очков в 68 играх. Он также отметился 11 (5+6) баллами в 17 матчах плей-офф.

«Гусев никогда не отвечает на провокации, не участвует в стычках. Он сам по себе катается. Его никак не зацепишь.

Все пытаются как-то зацепить, но он не реагирует. В этом и заключается джентльменство на льду», – сказал нападающий ЦСКА Владислав Каменев.

Зарплата Гусева в «Динамо» – 45 млн рублей (Алексей Шевченко)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
