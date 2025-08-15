Владиславу Каменеву интересно было бы увидеть возвращение Семака в ЦСКА: «Он русский, свой тренер. Я за наших специалистов. Выиграл 6 подряд чемпионств с «Зенитом»

Владислав Каменев высказался о возможности возвращения Сергея Семака в ЦСКА.

– Мне нравится ходить на футбольный ЦСКА. Там классная атмосфера на стадионе. Особенно на кубковых матчах.

– Было ли бы интересно увидеть когда-нибудь возвращение Семака в ЦСКА?

– Сергей Семак выиграл шесть подряд чемпионств с «Зенитом ». Если он дает результат, то, конечно, интересно. Он русский. Свой тренер. Я за наших специалистов, – заявил хоккеист ЦСКА Владислав Каменев.

Сергей Семак ранее выступал за футбольный ЦСКА в качестве игрока.