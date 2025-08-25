Бердин об НХЛ: «Очень люблю Россию – жизнь на родине для меня важнее хоккея. Я вернулся после одностороннего контракта, в 3 раза потеряв в зарплате»

Михаил Бердин заявил, что не планирует возвращаться в НХЛ.

В это межсезонье 27-летний голкипер перешел из «Авангарда» в «Ак Барс ». Он выступал в Северной Америке с 2016 по 2022 год, не проведя ни одного матча в НХЛ.

– Ни для кого не секрет, что выступление в НХЛ – главная мечта большинства хоккеистов. У вас нет мыслей о том, чтобы в будущем попробовать снова туда пробиться?

– Я один из немногих, кто после одностороннего контракта в НХЛ вернулся в Россию, при этом в три раза потеряв в зарплате. Я очень люблю Россию, поэтому для меня жизнь на родине важнее хоккея.

– То есть в НХЛ, независимо от вашей игры в России, вы бы не хотели ехать?

– На сегодняшний момент нет, – сказал вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин .

