Бердин об НХЛ: «Очень люблю Россию – жизнь на родине для меня важнее хоккея. Я вернулся после одностороннего контракта, в 3 раза потеряв в зарплате»
В это межсезонье 27-летний голкипер перешел из «Авангарда» в «Ак Барс». Он выступал в Северной Америке с 2016 по 2022 год, не проведя ни одного матча в НХЛ.
– Ни для кого не секрет, что выступление в НХЛ – главная мечта большинства хоккеистов. У вас нет мыслей о том, чтобы в будущем попробовать снова туда пробиться?
– Я один из немногих, кто после одностороннего контракта в НХЛ вернулся в Россию, при этом в три раза потеряв в зарплате. Я очень люблю Россию, поэтому для меня жизнь на родине важнее хоккея.
– То есть в НХЛ, независимо от вашей игры в России, вы бы не хотели ехать?
– На сегодняшний момент нет, – сказал вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин.
