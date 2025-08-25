Барр об уходе Ковальчука из «Нью-Джерси» в 2013-м: «Он очень гордый – ему не понравились условия, думаю. Отказался от больших денег, чтобы получать большие деньги»
Тогда форвард объявил об уходе из НХЛ и желании вернуться в Россию. Его контракт с «Девилс» был рассчитан еще на 12 лет.
Ковальчук перешел в СКА, а «Нью-Джерси» оштрафовали на 3 млн долларов – по 250 тысяч долларов в год до 2025-го.
– 2013 год, вы работаете в «Нью-Джерси», когда Илья Ковальчук решает расторгнуть контракт и вернуться в Россию. Помните вашу реакцию на это?
– Мне очень нравится Кови. У нас были отличные отношения. Он лидировал в лиге по количеству голов в меньшинстве, хотя о нем и не думают как об игроке нейтрализации.
Это настоящий мужик. Я очень его уважаю и за игру, и за поведение за пределами льда. Он очень гордый, и, думаю, ему просто не понравились условия, в которых он находился. Поэтому он и выбрался из них (смеется).
Отказался от большого количества денег, чтобы получать большое количество денег, – сказал помощник главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр.