Курдин об окладе Гусева в 45 млн рублей: «Никита не жадный, за деньгами не гонится. За попадание в топ-3 бомбардиров возможны бонусы, так что на голом окладе Гусь не должен остаться»

Геннадий Курдин высказался о новом контракте Никиты Гусева с «Динамо».

Сегодня клуб подписал полноценный контракт Никитой Гусевым на один сезон. С 1 августа форвард был в команде на пробном соглашении.

– Как вы отреагировали на контракт своего ученика?

– Я не удивлен, что Никита подписался только на один год. Посмотрите, многолетние контракты работают в НХЛ, но не в России. Каждый раз это какой-то скандал – вот, этим летом расторгли Владимира Ткачева . Гусев выбирает короткий договор, и это его устраивает.

– «Динамо» ему подходит?

– Никита – зависимый игрок, под него нужно подбирать партнеров. В своем большинстве и в равных составах он всегда отдаст пас на гол, если партнеры будут открываться. Сейчас в «Динамо» рядом с ним выступают интересные иностранцы. Но они не идеальные, иногда передерживают шайбу. Но как есть.

– Правда, что Гусев из года в год ищет контракт в НХЛ?

– Не секрет, что лето он проводит в Америке. Если были бы предложения, он бы там и остался. Никита уже остепенился, у него трое детей. Он бы с радостью выступал в НХЛ , будь такая возможность.

– А почему в России контракт только с окладом в 45 млн рублей? Для такой звезды это мало…

– Вы же видите, он подписывает договор поздно, когда составы команд уже сформированы. Поэтому теряет в деньгах.

Сам по себе Никита не жадный парень. И если бы он хотел кому-то выкручивать руки и вел бы себя иначе – у него контракт был бы гораздо больше. А в итоге его даже на пробный контракт сажали с зарплатой в 150 тысяч рублей за месяц.

Встретимся – я с ним поговорю, почему Гусев так себя финансово ведет. Но очевидно, что за деньгами он не гонится.

– Может ли Гусев претендовать на титул лучшего бомбардира КХЛ?

– Я думаю, что да. В тройке он точно будет. Очки набирает, главный тренер Алексей Кудашов даст большинство. Лишь бы здоровье не подвело, и обошлось бы без травм.

Кстати, за попадание в топ-3 возможны бонусы. Так что на голом окладе Гусь не должен остаться. Он уверен в себе и идет на такие условия, потому что знает, что бонусы он выполнит, – сказал первый тренер форварда «Динамо» Никиты Гусева Геннадий Курдин.