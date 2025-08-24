  • Спортс
  Серебряков о том, за кем следит из вратарей: «Бобровский, Исаев. Очень много сильных русских голкиперов»
Серебряков о том, за кем следит из вратарей: «Бобровский, Исаев. Очень много сильных русских голкиперов»

Никита Серебряков высказался о российских вратарях.

Как вы отдохнули этим летом? Как перезагрузились?

– К сожалению, не получилось съездить на Алтай, хотя мы планировали. Но у нас на месяц меньше стало летнего отпуска, поэтому не успели немного. А так побывали дома с семьей, потом съездили отдохнуть в Абу‑Даби, покатались на аттракционах. Потом слетали на отдых в Турцию, так и перезагрузились.

Вы еще участвовали летом в Омске в представлении новичков «Авангарда».

– Было очень круто, на самом деле. Я такого не ожидал! Когда я прилетел в Омск, то мне сказали: «Ты сейчас не сможешь пройти к народу». Я вышел, а там такая реально огромная толпа! Было очень эмоционально, что у «Авангарда» столько болельщиков. Мне очень понравилось то, как представляли игроков команды.

Есть вещи, которые в игре делают вас ментально сильнее? Может быть, читаете книги по психологии?

– Нет, но я сам по себе через многое в карьере прошел, достаточно закалился. Жена мне тоже очень помогала, поэтому в семье мы работали над моей головой.

Ваш сильный напарник Михаил Бердин обменян в «Ак Барс». Психологически помогает, что в клубе сделали ставку конкретно на вас?

– Хочется пожелать удачи Мише в Казани. Самое главное, чтобы было здоровье, и обошлось бы без травм. Я уверен, все в его руках. У них в «Ак Барсе» вырисовывается очень интересная пара. Ну, а насчет меня – любому вратарю будет приятно, когда такое доверие. Но Андрей Мишуров провел отличный прошлый сезон в «Адмирале». Я думаю, у нас будет отличная пара.

Есть ли вратари в мировом хоккее, за кем вы особенно следите?

– У всех свой стиль, но я стараюсь особо не смотреть хоккей. Может, он у меня в свободное время играет фоном. Потому что хоккея и так по жизни хватает. А так – это Серега Бобровский, он завоевал два Кубка Стэнли подряд. Даниил Исаев, который два года подряд признается лучшим вратарем КХЛ. У нас очень много сильных русских вратарей. Пацаны – красавцы, работают, всем удачи, – сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
