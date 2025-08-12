Вячеслав Фетисов: «Не должно быть клубов-олигархов, которые разворовывают мелкие команды. Интересна идея, что госкорпорации должны финансировать не какие-то клубы, а всю КХЛ»

Вячеслав Фетисов высказался о финансовых проблемах клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

– У «Салавата», «Ак Барса» проблемы с финансированием, «Витязь» прекратил существование. Как решать такие проблемы? Не станут ли они критическими для хоккея в России?

– Надо думать, как застраховываться от таких ситуаций. Должен быть элемент страховки, этим должна озадачиться лига.

Интересна идея с тем, что госкорпорации должны финансировать не какие-то клубы, а всю КХЛ целиком, чтобы деньги распределялись в равных пропорциях. Тогда и конкуренцию НХЛ по уровню нам будет составить гораздо проще, и бизнес-проекты развивать будет легче.

Не должно быть клубов-олигархов, которые разворовывают мелкие команды, это не дает никакого экономического и доходного эффекта. Еще и спортивный принцип пропадает, – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.