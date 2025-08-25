ЦСКА и «Динамо» сыграют без зрителей. Контрольный матч пройдет сегодня на «ЦСКА-Арене»
ЦСКА и «Динамо» проведут контрольный матч без зрителей.
Встреча должна состояться 25 августа в 13 часов по московскому времени на «ЦСКА-Арене».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», представители СМИ и телевизионщики также не будут допущены на стадион.
10 167 зрителей посетили матч «Сибири» с «Соколом» из ВХЛ в Новосибирске
12 011 зрителей присутствуют на матче «Авангард» – «Локомотив» в Кубке Блинова. Это вместимость «G-Drive Арены»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
