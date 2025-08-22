Фредрик Клаэссон: «Выбрал «Динамо», потому что мне сделали лучшее предложение, чем «Спартак». Я много играл против бело-голубых, это всегда было непросто»

Фредрик Клаэссон высказался о своем переходе в «Динамо».

Прошлый сезон игрок провел в ЦСКА .

«Я выбрал «Динамо», потому что мне сделали лучшее предложение, чем «Спартак ».

Я много играл против бело-голубых в составе ЦСКА, и это всегда было непросто и интересно. К тому же, здесь много знакомых ребят», – сказал защитник «Динамо » Фредрик Клаэссон .