Фредрик Клаэссон: «Выбрал «Динамо», потому что мне сделали лучшее предложение, чем «Спартак». Я много играл против бело-голубых, это всегда было непросто»
Фредрик Клаэссон высказался о своем переходе в «Динамо».
Прошлый сезон игрок провел в ЦСКА.
«Я выбрал «Динамо», потому что мне сделали лучшее предложение, чем «Спартак».
Я много играл против бело-голубых в составе ЦСКА, и это всегда было непросто и интересно. К тому же, здесь много знакомых ребят», – сказал защитник «Динамо» Фредрик Клаэссон.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
