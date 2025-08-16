1

10 167 зрителей посетили матч «Сибири» с «Соколом» из ВХЛ в Новосибирске

10 167 зрителей посетили матч «Сибири» с «Соколом» из Olimpbet ВХЛ.

Контрольный матч прошел сегодня в Новосибирске и завершился победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Это была первая игра «Сибири» в рамках текущих предсезонных сборов. Завтра команда Вадима Епанчинцева встретится с еще одним клубом ВХЛ – «Динамо-Алтай».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
