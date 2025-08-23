12 011 зрителей присутствуют на матче «Авангард» – «Локомотив» в Кубке Блинова. Это вместимость «G-Drive Арены»
Команда под руководством Ги Буше принимает ярославский клуб (1:0, третий период) в предсезонном матче.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
