Девин Броссо: «Москва – один из самых красивых городов мира. Здесь прекрасные люди и особенная кухня. Нравится рождественский фестиваль на Красной площади»
В это межсезонье канадский нападающий стал хоккеистом «Динамо».
– К Москве уже привыкли, играя за «Куньлунь»?
– О да, люблю Москву. Это один из самых красивых городов мира. Рядом с ним отыграл пару лет, теперь мне удалось сюда вернуться.
В Москве прекрасные люди и особенная кухня, а у «Динамо» еще и отличная поддержка фанатов. Счастлив жить тут.
– Какие места для прогулок в Москве самые любимые?
– Больше всего нравится ходить на рождественский фестиваль, который проходит каждый год на Красной площади. Очень хочу посетить его и в этот раз, если появится возможность.
Также люблю ходить в бани и кафе, – сказал форвард «Динамо» Девин Броссо.
