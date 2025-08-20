  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Девин Броссо: «Москва – один из самых красивых городов мира. Здесь прекрасные люди и особенная кухня. Нравится рождественский фестиваль на Красной площади»
2

Девин Броссо: «Москва – один из самых красивых городов мира. Здесь прекрасные люди и особенная кухня. Нравится рождественский фестиваль на Красной площади»

Девин Броссо считает Москву одним из самых красивых городов мира.

В это межсезонье канадский нападающий стал хоккеистом «Динамо».

– К Москве уже привыкли, играя за «Куньлунь»?

– О да, люблю Москву. Это один из самых красивых городов мира. Рядом с ним отыграл пару лет, теперь мне удалось сюда вернуться.

В Москве прекрасные люди и особенная кухня, а у «Динамо» еще и отличная поддержка фанатов. Счастлив жить тут.

– Какие места для прогулок в Москве самые любимые?

– Больше всего нравится ходить на рождественский фестиваль, который проходит каждый год на Красной площади. Очень хочу посетить его и в этот раз, если появится возможность.

Также люблю ходить в бани и кафе, – сказал форвард «Динамо» Девин Броссо.

Хоккеист «Динамо» Броссо о футболе: «Знаю Яшина – один из лучших вратарей в истории, легенда клуба. Нынешних футболистов «Динамо» пока назвать не могу»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
болельщики
logoКХЛ
logoДевин Броссо
logoДинамо Москва
logoЧемпионат.com
еда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хоккеист «Динамо» Броссо о футболе: «Знаю Яшина – один из лучших вратарей в истории, легенда клуба. Нынешних футболистов «Динамо» пока назвать не могу»
3сегодня, 11:17
Броссо о драке с вратарем Бердиным: «Новый опыт, но это вытекало из логики игры. Это способ помочь команде, но не то, к чему я стремлюсь»
сегодня, 09:30
Броссо о переходе в «Динамо»: «Говорили с Кудашовым, у нас общие цели и ожидания от сезона. Думаю, все ждут от команды победы в Кубке Гагарина»
сегодня, 06:58
Главные новости
«Нэшвилл» подписал контракт с 5-м номером драфта Брэди Мартином на 3 года
113 минут назад
Титов о Ротенберге и «СКА-1946» в финале плей-офф МХЛ: «Управлял командой я, тренерский штаб. Да, была подсказка сверху, но все решения принимали мы»
226 минут назад
Федоров об Овечкине: «Восьмерку» Александра выведут из обращения, к гадалке не ходи. Он, Малкин, Кучеров и Василевский перевернули лигу, изменили сознание болельщиков»
551 минуту назад
Фонбет Кубок Блинова. «Авангард» обыграл «Сибирь» в овертайме, «Локомотив» уступил «Северстали»
2454 минуты назад
Гернат о Никитине: «Отличный тренер, невероятный человек, ни одного плохого слова не могу сказать о нем. В «Локомотиве» он проделал отличную работу»
сегодня, 15:33
Зубов о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Один из величайших игроков своего времени. Это доказывает величие ЦСКА, какая там сильная школа»
4сегодня, 15:12
Галиев подписал пробный контракт с «Динамо» Минск. У форварда 56 матчей и 13 очков за ЦСКА и «Авангард» в прошлом сезоне
5сегодня, 14:55
Защитник СКА Филлипс: «Ларионов – один из лучших тренеров в мире. Он объясняет свой хоккей не только тактически, но и каждому индивидуально»
7сегодня, 14:30
Федоров о выводе его номера из обращения в «Детройте»: «Дыхание перехватило, когда мне сообщили. Благодарю судьбу, что у меня была возможность учиться в школе ЦСКА»
2сегодня, 14:12
«Авангард» сыграет в Кубке Блинова в форме фарм-клуба из ВХЛ: «Выходим в форме ближайших соратников, чтобы подчеркнуть – здесь важен каждый»
3сегодня, 13:29
Ко всем новостям
Последние новости
Столяров вошел в штаб «Динамо» – специалистом по спортивному менеджменту
37 минут назад
«Барыс» продлил договор с Муратовым на год. У форварда 3+6 и «минус 20» в 41 матче в прошлом сезоне
сегодня, 15:47
«Нефтехимик» подписал контракт с Юртайкиным на год. Сообщалось, что форвард заработает 20 млн рублей
сегодня, 15:25
Алексей Дементьев: «С «Шанхаем» на Западе будет другая конкуренция. Там сейчас отличная связка – Галлан и мастер по выбору иностранцев Варицкий»
сегодня, 14:43
«Адмирал» поместил Марина в список отказов. У защитника 22 матча и 1 очко за клуб в прошлом сезоне
1сегодня, 13:44
«Барыс» подписал контракт с Тайсом Томпсоном на год. Форвард – брат Тейджа Томпсона из «Баффало»
2сегодня, 13:16
Сошников о 10 167 зрителей на игре «Сибири» с клубом ВХЛ: «Иностранцы удивились. Я рассчитывал на такую атмосферу, это сыграло роль при выборе команды»
сегодня, 12:43
Контрольный матч. «Спартак» победил «Торпедо»
2сегодня, 12:30
«Барыс» может подписать контракт с Морелли из системы «Вегаса» (Metaratings)
2сегодня, 12:26
Хоккеист «Динамо» Броссо о футболе: «Знаю Яшина – один из лучших вратарей в истории, легенда клуба. Нынешних футболистов «Динамо» пока назвать не могу»
3сегодня, 11:17