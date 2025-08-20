Девин Броссо: «Москва – один из самых красивых городов мира. Здесь прекрасные люди и особенная кухня. Нравится рождественский фестиваль на Красной площади»

Девин Броссо считает Москву одним из самых красивых городов мира.

В это межсезонье канадский нападающий стал хоккеистом «Динамо ».

– К Москве уже привыкли, играя за «Куньлунь»?

– О да, люблю Москву. Это один из самых красивых городов мира. Рядом с ним отыграл пару лет, теперь мне удалось сюда вернуться.

В Москве прекрасные люди и особенная кухня, а у «Динамо» еще и отличная поддержка фанатов. Счастлив жить тут.

– Какие места для прогулок в Москве самые любимые?

– Больше всего нравится ходить на рождественский фестиваль, который проходит каждый год на Красной площади. Очень хочу посетить его и в этот раз, если появится возможность.

Также люблю ходить в бани и кафе, – сказал форвард «Динамо» Девин Броссо .

Хоккеист «Динамо» Броссо о футболе: «Знаю Яшина – один из лучших вратарей в истории, легенда клуба. Нынешних футболистов «Динамо» пока назвать не могу»