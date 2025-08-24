Хишир, Нюландер, Рэймонд и другие игроки НХЛ посетили матч Серии А между «Миланом» и «Кремонезе»
Ранее стало известно, что НХЛ, Ассоциация игроков НХЛ и Серия А договорились о сотрудничестве в преддверии Олимпиады-2026.
Матч на стадионе «Сан-Сиро» посетили Нико Хишир («Нью-Джерси»), Мориц Зайдер и Лукас Рэймонд («Детройт»), Юкко-Пекка Луукконен («Баффало») и Вильям Нюландер («Торонто»).
Перед матчем Хишир и Нюландер обменялись майками с двумя игроками «Милана».
«Это невероятно. Видеть, с какой страстью они относятся к этому, видеть, что футбол значит в Милане, – это нечто особенное. Увидеть это с поля – совершенно уникальный и, безусловно, незабываемый момент.
На трибунах 80 тысяч болельщиков. Чувствуется энергия… Они живут ради того, чтобы прийти сюда, они живут ради поддержки этой команды. Это нечто особенное», – сказал немецкий защитник Зайдер.
Отмечается, что ранее в тот же день игроки НХЛ посетили тренировочную базу «Интера». Там они смогли посмотреть тренировку и пообщаться с вратарем Яном Зоммером.