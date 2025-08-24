Нюландер о прошлом сезоне: «Один из лучших за мое время в «Торонто». В плей-офф мы довели «Флориду» до предела»

Вильям Нюландер назвал прошлый сезон одним из лучших за свое время в «Торонто».

«Лифс» дошли до 2-го раунда плей-офф НХЛ, где уступили будущему обладателю Кубка Стэнли «Флориде» (3-4).

«Это был один из лучших сезонов за мое время в «Торонто ». Мы довели «Флориду» до предела. У нас было несколько неудачных игр в этой серии, в том числе седьмая. Но в целом мы хорошо себя показали.

Мы можем отталкиваться от этого и учиться на своих ошибках, чтобы лучше играть в таких ситуациях», – сказал шведский нападающий.

В минувшем сезоне Нюландер установил личный рекорд по голам за один регулярный чемпионат НХЛ (45). Он набрал 84 (45+39) очка в 82 играх в регулярке и 15 (6+9) баллов в 13 играх в плей-офф.