Журналист Амато о Росси и «Миннесоте»: «Мы видели, как игроки пропускали значительную часть лагеря, ожидая нового контракта, что пошло им во вред. В интересах Марко и команды, чтобы он не делал этого»

Журналист Майкл Амато высказался о ситуации с контрактом Марко Росси и «Уайлд».

Соглашение Марко Росси с зарплатой 863 тысячи долларов в год истекло 30 июня 2025 года. 23-летний форвард является ограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне на его счету 60 (24+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Миннесоту».

«Уже середина августа, а несколько ограниченно свободных агентов все еще не подписали контракты. Одним из наиболее заметных имен в этом списке является Марко Росси, у которого возникли разногласия с «Миннесотой» по поводу следующего контракта.

23-летний игрок, скорее всего, надеется на долгосрочное соглашение с серьезным кэпхитом после сезона с 60 очками, но у «Уайлд» могут быть другие планы. «Миннесота » явно не так уверена в его ценности, поскольку в плей-офф они спустили Росси в четвертое звено и сократили его игровое время на 7 минут за матч в среднем. До начала сезона еще много времени, но, похоже, эти переговоры не будут завершены в ближайшее время.

До тренировочного лагеря осталось всего около месяца, и возникает вопрос, будет ли Росси участвовать в нем. В последние годы мы видели, как некоторые другие талантливые ограниченно свободные агенты пропускали значительную часть тренировочного лагеря, ожидая заключения нового контракта, и в конечном итоге это пошло им во вред.

В прошлом году вратарь «Бостона» Джереми Сваймен пропустил весь лагерь, ожидая нового контракта, и так и не смог полностью войти в игру. Сваймен начал медленно и не смог наверстать упущенное, закончив с 89,2% отраженных бросков и пропуская в среднем выше 3 голов за матч.

В 2018 году Вильям Нюландер заключил новый контракт только в декабре и в итоге провел кошмарный сезон. Он забил всего 7 голов, набрал 27 очков в 54 играх, что, безусловно, стало худшим сезоном в его карьере с точки зрения статистики.

У Росси и «Уайлд» еще есть время и варианты. Если они не смогут договориться о долгосрочном соглашении, возможно, будет заключен «контракт-мост», чтобы дать Росси больше возможностей закрепиться в качестве таланта высшего класса.

Как бы ни решился этот вопрос, в интересах игрока и команды, чтобы Росси не пропускал значительную часть тренировочного лагеря или какие-либо матчи регулярного чемпионата. Если же это произойдет, Росси может попытаться запрыгнуть в движущийся поезд, когда все наконец-то наладится», – написал журналист Sportsnet Майкл Амато.