  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Журналист Амато о Росси и «Миннесоте»: «Мы видели, как игроки пропускали значительную часть лагеря, ожидая нового контракта, что пошло им во вред. В интересах Марко и команды, чтобы он не делал этого»
0

Журналист Амато о Росси и «Миннесоте»: «Мы видели, как игроки пропускали значительную часть лагеря, ожидая нового контракта, что пошло им во вред. В интересах Марко и команды, чтобы он не делал этого»

Журналист Майкл Амато высказался о ситуации с контрактом Марко Росси и «Уайлд».

Соглашение Марко Росси с зарплатой 863 тысячи долларов в год истекло 30 июня 2025 года. 23-летний форвард является ограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне на его счету 60 (24+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Миннесоту».

«Уже середина августа, а несколько ограниченно свободных агентов все еще не подписали контракты. Одним из наиболее заметных имен в этом списке является Марко Росси, у которого возникли разногласия с «Миннесотой» по поводу следующего контракта.

23-летний игрок, скорее всего, надеется на долгосрочное соглашение с серьезным кэпхитом после сезона с 60 очками, но у «Уайлд» могут быть другие планы. «Миннесота» явно не так уверена в его ценности, поскольку в плей-офф они спустили Росси в четвертое звено и сократили его игровое время на 7 минут за матч в среднем. До начала сезона еще много времени, но, похоже, эти переговоры не будут завершены в ближайшее время. 

До тренировочного лагеря осталось всего около месяца, и возникает вопрос, будет ли Росси участвовать в нем. В последние годы мы видели, как некоторые другие талантливые ограниченно свободные агенты пропускали значительную часть тренировочного лагеря, ожидая заключения нового контракта, и в конечном итоге это пошло им во вред.

В прошлом году вратарь «Бостона» Джереми Сваймен пропустил весь лагерь, ожидая нового контракта, и так и не смог полностью войти в игру. Сваймен начал медленно и не смог наверстать упущенное, закончив с 89,2% отраженных бросков и пропуская в среднем выше 3 голов за матч.

В 2018 году Вильям Нюландер заключил новый контракт только в декабре и в итоге провел кошмарный сезон. Он забил всего 7 голов, набрал 27 очков в 54 играх, что, безусловно, стало худшим сезоном в его карьере с точки зрения статистики.

У Росси и «Уайлд» еще есть время и варианты. Если они не смогут договориться о долгосрочном соглашении, возможно, будет заключен «контракт-мост», чтобы дать Росси больше возможностей закрепиться в качестве таланта высшего класса.

Как бы ни решился этот вопрос, в интересах игрока и команды, чтобы Росси не пропускал значительную часть тренировочного лагеря или какие-либо матчи регулярного чемпионата. Если же это произойдет, Росси может попытаться запрыгнуть в движущийся поезд, когда все наконец-то наладится», – написал журналист Sportsnet Майкл Амато.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
logoМиннесота
logoНХЛ
logoМарко Росси
logoВильям Нюландер
logoДжереми Сваймен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Миннесоты» о контрактах Капризова и Росси: «Больших новостей нет. Переговоры идут стабильно, я ими доволен»
113 августа, 14:48
«Миннесота» и агенты Росси не вели переговоров с начала июня (The Athletic)
1131 июля, 11:18
Главные новости
Медведева об Овечкине: «Очень открытый, искренний, простой. Не знаю спортсмена такого уровня, который общается более свободно и спокойно, чем Саша»
5сегодня, 18:57
Бурмистров посетил фестиваль китайской культуры «Нихао, Шифу!» после подписания контракта с «Шанхаем»
5сегодня, 17:52Видео
Генменеджер «Нью-Джерси» о Грицюке: «У него есть потенциал для НХЛ. Любопытно посмотреть, как он адаптируется. Он будет здесь в середине августа, чтобы привыкнуть к Северной Америке»
3сегодня, 17:24
Голышев о допинг-деле: «Живу как на пороховой бочке. Мы предоставили заключения экспертов о том, как такое могло случиться. В течение 30 дней узнаем ответ, уверены в благоприятном исходе»
2сегодня, 16:50
«Нефтехимик» – главный претендент на форварда «Лады» Юртайкина (Metaratings)
5сегодня, 15:49
«Лада» расторгнет контракт с Юртайкиным. В апреле форвард продлил договор на год (Артур Хайруллин)
7сегодня, 14:28
«Ак Барс» в сделке по Денисенко отдаст «Локомотиву» Пустового. У 16-летнего форварда 14 очков за 41 матч в МХЛ (Артур Хайруллин)
14сегодня, 14:02
Плющев о зарплате Луи Робитайла в фарме «Авангарда»: «У нас любят гладить иностранцев – нашим тренерам не позволено то, что им. Это агентские происки, навешали лапшу на уши»
10сегодня, 13:49
Каменев назвал Гусева главным джентльменом в КХЛ: «Никогда не отвечает на провокации, не участвует в стычках. Катается сам по себе, его не зацепить»
4сегодня, 13:35
Генменеджер «Шанхая» о новичках: «Бурмистров – скоростной центр, умеет играть на вбрасываниях. Рендулич известен габаритами, Кленденинг способен вести партнеров»
4сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Рыбин о двустороннем матче «Сочи»: «Смотрим сочетания, моделируем различные игровые ситуации. Много работаем по тактике. Пищи для размышлений много»
9 минут назад
Вячеслав Быков: «Квартальнов – тренер высочайшего уровня. Он показывает результат везде, где работает. Минскому «Динамо» очень повезло»
18 минут назад
Паливко о подписании «Металлургом» низкорослых игроков: «В обороне высоких хватает. Не будем обращать внимание на хейт, будем просто идти к цели»
34 минуты назад
Дитц о том, почему не закрепился в НХЛ: «Испытывал большое давление и, видимо, был не совсем готов к тому, чтобы каждый день его выдерживать. Где-то не получалось – и уверенность терялась»
40 минут назад
Вячеслав Быков: «Шипачев – лидер минского «Динамо». Он дает команде уверенность и опыт. Вадим может еще долго играть на высшем уровне, приносить пользу»
сегодня, 19:11
Дитц об изменениях в КХЛ: «Силы подравнялись. Раньше можно было посмотреть на календарь и понять, в каких матчах ты победишь. Сейчас такого нет»
сегодня, 18:47
«Рейнджерс» продлили контракт с Гарандом на год
сегодня, 18:35
Алексей Терещенко: «Минское «Динамо» не стало слабее за лето. Клуб может повторить успех прошлого сезона, может выступить даже лучше»
сегодня, 18:19
Кисаков о матче с «Юностью»: «Создавалось впечатление, что ноги не бегут, была усталость. Пока что мы под нагрузками, сборы только закончились»
сегодня, 17:59
Дитц о том, что выучил русский: «Всегда казалось важным знать язык и культуру места, где живу. Когда я начинал играть в КХЛ, мало кто из иностранцев учил русский, но сейчас многие занимаются»
сегодня, 17:39