Нюландер об уходе Марнера из «Торонто»: «Не считаю, что он заранее думал об этом. Я рад за него, Митч сам выбрал, куда идти»

Вильям Нюландер высказался об уходе Митча Марнера из «Торонто».

28-летний нападающий, набравший 102 очка в 81 матче в регулярном чемпионате НХЛ в прошлом сезоне, не захотел оставаться в «Мэйпл Лифс».

В итоге клуб обменял его в «Вегас » после подписания 8-летнего контракта с кэпхитом 12 миллионов долларов по схеме sign & trade.

«Не считаю, что он заранее думал об уходе. Я спрашивал его об этом по ходу сезона, и он сказал, что сосредоточен на «Лифс».

Я не хотел оказывать давление, потому что подспудно эта ситуация [с контрактом] сидела у него в голове, но он был сосредоточен на том, чтобы помочь команде. После сезона я еще раз задал этот вопрос, и он не был уверен в том, что останется.

Жаль, что он уходит, но я рад за него и его семью. Он сам выбрал, куда идти. Нам будет его не хватать, но таковы законы спорта. Нам нужно справиться с этим и найти способ выигрывать без него», – сказал форвард «Торонто ».