  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Нюландер об уходе Марнера из «Торонто»: «Не считаю, что он заранее думал об этом. Я рад за него, Митч сам выбрал, куда идти»
0

Нюландер об уходе Марнера из «Торонто»: «Не считаю, что он заранее думал об этом. Я рад за него, Митч сам выбрал, куда идти»

Вильям Нюландер высказался об уходе Митча Марнера из «Торонто».

28-летний нападающий, набравший 102 очка в 81 матче в регулярном чемпионате НХЛ в прошлом сезоне, не захотел оставаться в «Мэйпл Лифс».

В итоге клуб обменял его в «Вегас» после подписания 8-летнего контракта с кэпхитом 12 миллионов долларов по схеме sign & trade. 

«Не считаю, что он заранее думал об уходе. Я спрашивал его об этом по ходу сезона, и он сказал, что сосредоточен на «Лифс».

Я не хотел оказывать давление, потому что подспудно эта ситуация [с контрактом] сидела у него в голове, но он был сосредоточен на том, чтобы помочь команде. После сезона я еще раз задал этот вопрос, и он не был уверен в том, что останется. 

Жаль, что он уходит, но я рад за него и его семью. Он сам выбрал, куда идти. Нам будет его не хватать, но таковы законы спорта. Нам нужно справиться с этим и найти способ выигрывать без него», – сказал форвард «Торонто». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВегас
logoМитч Марнер
logoВильям Нюландер
logoТоронто
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мэттьюс об уходе Марнера в «Вегас»: «Торонто» будет его не хватать. Он отличный друг и партнер по команде, но это бизнес»
321 августа, 03:51
Главные новости
Овечкин стал послом «Интервидения» – наряду с Биланом, Клавой Кокой и Пелагеей: «Обладатель Кубка Стэнли представит Кубок Интервидения – символ будущих побед и международного единства!»
724 минуты назад
«Автомобилист» и «Ак Барс» – основные претенденты на защитника СКА Карпухина (Metaratings)
134 минуты назад
Фонбет Кубок Блинова. «Сибирь» играет с «Северсталью», «Авангард» против «Локомотива»
7сегодня, 10:00Live
Фетисов об аварии с Константиновым: «Водитель – наркоман польского происхождения по фамилии Гнида. Он нас «внес» в дерево. Бесит позиция «Детройта» – не дали выиграть суд»
56сегодня, 09:31
Владислав Третьяк: «Популярность ВХЛ растет – миллионы смотрят матчи через интернет. Хотелось бы верить, что турнир будет представлен и на «Матч ТВ»
12сегодня, 09:04
Экс-тренер системы «Салавата Юлаева» Обуховский находится под следствием. Его подозревают в получении взятки – 2,5 млн рублей за место в составе МХК «Атлант» («Хоккейная правда»)
2сегодня, 07:55
НХЛ планирует организовать Кубок мира-2028 без участия ИИХФ. Сыграют 8 сборных, часть матчей пройдет в одном из городов Европы
11сегодня, 07:25
Черкас о «Салавате»: «Как бы такой большой клуб не закончил, как «Витязь». Странно, что у республики уже не первый год возникают какие-то финансовые вопросы»
11сегодня, 05:45
Гендиректор «Динамо» о Гусеве: «Вопрос по зарплате стоял не на первом месте. Он свои деньги заработает за счет бонусов. Никита понимает, что сумеет войти в топ-3 бомбардиров»
3сегодня, 05:30
Давыдов об уходе Голдобина из «Спартака»: «Минус Жамнову и Ковалеву. Личностные отношения надо убирать на второй план. Если смотреть на уровень КХЛ, многие вопросы по Николаю отпадут»
7сегодня, 05:15
Ко всем новостям
Последние новости
Василий Каменев о СКА: «О Кубке Гагарина даже не говорил бы – сделаны большие перестановки. В плей-офф должны однозначно попадать, у других команд большие усиления»
9 минут назад
Вячеслав Козлов о Галлане в «Шанхае»: «Системный и требовательный тренер – у него будет дисциплинированная и работящая команда»
49 минут назад
Богдан Конюшков: «Первые деньги заработал на стройке. Восемь дней с семи утра до семи вечера, по тысяче рублей. Очень уставал – тогда понял цену деньгам»
сегодня, 09:55
Черкас о Голдобине в СКА: «Если «Спартак» выставил его на драфт отказов, видимо, сделал это не просто так. Настораживает, что он долго нигде не играет»
сегодня, 09:42
Фредрик Клаэссон: «Овечкин – невероятный и уникальный. «Динамо» сможет завоевать золото в этом сезоне, надеюсь»
сегодня, 08:56
Хинтц восстановился после перелома ноги, полученного в прошлом плей-офф. Форвард «Далласа» готов к тренировочному лагерю
сегодня, 08:44
42 млн рублей в год – зарплата Дэл Колла по двухлетнему контракту с минским «Динамо»
сегодня, 08:32
Бенуа Гру: «Кравцов говорил мне, что хотел бы играть в «Тракторе». По его поводу мне звонили многие команды НХЛ»
сегодня, 08:20
Величкин о возможном уходе Игоря Григоренко из «Сочи»: «Как это повлияет на команду, сказать сложно. Готов его заменить»
сегодня, 07:40
Давыдов о «Салавате»: «Жаль Уфу, только завоевали бронзу – и тут же кадровая бомбардировка. Не завидую Козлову, команду придется пересобирать едва ли не с нуля»
4сегодня, 07:10