Хайруллин о Демидове: «Ждем, что будет разрывать НХЛ. Давно таких заряженных не встречал. Сейчас в Канаде пашет, говорят, за троих – 24/7»

Марат Хайруллин ожидает, что Иван Демидов будет разрывать НХЛ.

– Молодец, что остался в Канаде готовиться к сезону. Пашет, говорят, за троих – 24/7. Ждем, что будет разрывать НХЛ.

– Демидов – трудяга?

– Еще какой! Выделялся среди всех молодых, кто к нам приходил. Давно таких заряженных не встречал. Что в зале, что на льду очень много работал. Они с братом и как люди очень хорошие – воспитанные, адекватные. Иван – большой талант.

А та работа, которую он выполняет, надеюсь, сделает из него суперзвезду мирового масштаба, – сказал форвард СКА .

