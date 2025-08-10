Короткий о том, кто из игроков СКА впечатлил его: «Кузьмин – работяга, Плотников. Демидов – другой уровень, тут все понятно без разговоров»

Матвей Короткий рассказал, кто из игроков СКА впечатлил его больше всего.

– Кто тебя больше всех впечатлил в раздевалке СКА?

– Из молодых меня впечатлил Григорий Кузьмин , с которым я играл. Он работяга, после каждого матча заминка, интенсивная разминка, ходит в зал. Делает общие вещи и еще какие-то свои дорабатывает. А из тех, кто постарше – Сережа Плотников. Он тоже трудяга.

– Ты назвал Кузьмина. Наверняка многие ждали ответ – Ваня Демидов.

– Ваня Демидов – это другой уровень. Вы спросили, кто меня удивил, а Ваня не удивил. Тут все понятно без разговоров.

– Если бы он не уехал, мог бы в финале играть.

– Мог бы, тогда было бы по-другому, я думаю. Нельзя надеяться на кого-то, надо всегда на себя. Мы надеялись только друг на друга, кто был в команде, – сказал форвард СКА и «СКА-1946» Матвей Короткий .