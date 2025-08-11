Дацюк о Демидове: «Скромный, но дерзкий на льду, за ним приятно наблюдать. Хотелось бы, чтобы таких игроков было больше»
Павел Дацюк заявил, что за игрой Ивана Демидова приятно наблюдать.
19-летний форвард стал лучшим бомбардиром СКА по итогам регулярного сезона, на его счету 49 (19+30) очков в 65 матчах.
«Скромный парень. Мы общались год назад. Не знаю, что с ним произошло за этот год в СКА (смеется – Спортс’‘).
Но на льду он дерзкий. За ним приятно наблюдать. Хотелось бы, чтобы таких игроков было больше», – сказал экс-форвард «Детройта» и СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
