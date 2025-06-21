Борис Ротенберг: «Четыре человека из СКА, подготовленные Романом, попали сразу в НХЛ. Следил за уехавшими молодыми ребятами, Демидов – талантливый парень»

Борис Ротенберг оценил вклад сына Романа в игру экс-игроков СКА в НХЛ.

Ранее петербургский клуб уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера.

– У вас есть любимый хоккеист в НХЛ?

– В последнее время следил за нашими молодыми ребятами, которые сейчас уехали. Например, Демидов . Талантливый парень, с первых игр стал лучшим новичком всей НХЛ. Никишин еще.

Четыре человека из СКА попали сразу в НХЛ , которых подготовил Роман Борисович, – сказал президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший, отец Романа Ротенберга.