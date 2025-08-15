Демидов – лучший проспект «Монреаля» по версии сайта НХЛ, австрийский защитник Райнбахер – 2-й

  • Спортс
Иван Демидов – лучший проспект «Монреаля» по версии сайта НХЛ.

19-летний российский нападающий возглавил список перспективных игроков из системы «Канадиенс». 

1. Иван Демидов, нападающий, 19 лет (в прошлом сезоне играл за СКА и «Монреаль»). 

2. Давид Райнбахер, защитник, 20 лет («Лаваль», АХЛ; австриец пропустил более 4 месяцев из-за травмы колена).

3. Майкл Хейдж, нападающий, 19 лет (университет Мичигана, NCAA). 

4. Джейкоб Фаулер, вратарь, 20 лет (Бостонский колледж, NCAA и «Лаваль»). 

5. Оуэн Бек, нападающий, 21 год («Монреаль» и «Лаваль»).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
