Демидов – лучший проспект «Монреаля» по версии сайта НХЛ, австрийский защитник Райнбахер – 2-й
Иван Демидов – лучший проспект «Монреаля» по версии сайта НХЛ.
19-летний российский нападающий возглавил список перспективных игроков из системы «Канадиенс».
1. Иван Демидов, нападающий, 19 лет (в прошлом сезоне играл за СКА и «Монреаль»).
2. Давид Райнбахер, защитник, 20 лет («Лаваль», АХЛ; австриец пропустил более 4 месяцев из-за травмы колена).
3. Майкл Хейдж, нападающий, 19 лет (университет Мичигана, NCAA).
4. Джейкоб Фаулер, вратарь, 20 лет (Бостонский колледж, NCAA и «Лаваль»).
5. Оуэн Бек, нападающий, 21 год («Монреаль» и «Лаваль»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости