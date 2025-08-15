Демидов – лучший проспект «Монреаля» по версии сайта НХЛ, австрийский защитник Райнбахер – 2-й

Иван Демидов – лучший проспект «Монреаля» по версии сайта НХЛ.

19-летний российский нападающий возглавил список перспективных игроков из системы «Канадиенс».

1. Иван Демидов , нападающий, 19 лет (в прошлом сезоне играл за СКА и «Монреаль »).

2. Давид Райнбахер, защитник, 20 лет («Лаваль», АХЛ ; австриец пропустил более 4 месяцев из-за травмы колена).

3. Майкл Хейдж, нападающий, 19 лет (университет Мичигана, NCAA).

4. Джейкоб Фаулер, вратарь, 20 лет (Бостонский колледж, NCAA и «Лаваль»).

5. Оуэн Бек, нападающий, 21 год («Монреаль» и «Лаваль»).