Плотников о Демидове: «Ментально очень крепкий – единственный такой в 19 лет, кого я встречал. Он не опирается на талант, продолжает работать над собой»

Сергей Плотников оценил перспективы Ивана Демидова.

Прошлый сезон нападающий провел в СКА. После вылета армейцев из Кубка Гагарина, он перешел в «Монреаль », за который успел дебютировать в регулярном чемпионате и Кубке Стэнли.

– Мне кажется, что Иван Демидову, с которым вы играли в тройке, неважно, сколько у него игрового времени, он всегда будет показывать максимум. Так ли это?

– На 100%. Я думаю, что он ментально очень крепкий парень, несмотря на возраст. Он прекрасно понимает, что ему нужно делать, как готовиться, и делает это правильно. Он входит в свою рутину вне зависимости от того, много он сыграл или мало. Продолжает работать над собой, выполнять упражнения.

Никогда не было такого, чтобы он сказал: «Сегодня мало сыграл, ничего делать не буду» или, наоборот, «Сыграл много, значит, сделаю в два раза больше». Он просто выходил и постоянно выполнял свои действия – после игры одно, после тренировки другое, до тренировки и до игры – каждый день, изо дня в день.

Думаю, он и сейчас так делает и будет продолжать, потому что у этого парня голова на месте.

– Много ли вы встречали таких 19-летних парней, которые уже в таком возрасте так зрело мыслят?

– Нет. Думаю, я сам в 19 лет так зрело не рассуждал. Я был ответственным, старался, но такого понимания игры и подготовки у меня не было. Опять же, сейчас уровень хоккея значительно вырос. Тогда найти тренеров, которые во всем этом помогут, было сложно – в моем детстве такого не было.

Честно говоря, таких ребят, как Ваня, можно по пальцам пересчитать. Возможно, он вообще единственный такой 19-летний парень, кого я встречал за свою карьеру.

Я видел и других перспективных игроков, подходящих к нему по уровню, но многие так и не раскрылись, потому что все время полагались только на свой талант. Таких очень много.

А вот Демид на талант не опирается. Он понимает, что, как говорил Павел Дацюк , в спорте – 10% таланта и 90% работы. Ваня работает именно по такому принципу.

И всем талантливым игрокам я желаю того же – работать, работать и работать. Не важно, что сейчас вы можете одной рукой всех обыграть: в будущем будут проблемы, если физическая форма окажется недостаточной.

В современном хоккее физика и катание играют огромную роль. Особенно если вы много играете и считаете себя очень хорошим хоккеистом, – сказал форвард СКА Сергей Плотников.