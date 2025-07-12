  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Демидов – фаворит в борьбе за «Колдер» по мнению авторов The Athletic, Никишин – 2-й, у Аскарова и Шефера по 4,3% голосов
9

Демидов – фаворит в борьбе за «Колдер» по мнению авторов The Athletic, Никишин – 2-й, у Аскарова и Шефера по 4,3% голосов

The Athletic назвали Ивана Демидова фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи».

Приз ежегодно вручается лучшему новичку сезона по итогам регулярного чемпионата НХЛ. The Athletic провел опрос относительно претендентов на «Колдер Трофи» в сезоне-2025/26. 

Форвард «Монреаля» получил 60,9% голосов авторов сайта. 19-летний россиянин перешел в НХЛ в конце прошлого сезона и набрал 2 (1+1) очка в 2 матчах регулярки. Также на его счету 2 результативные передачи в 5 играх Кубка Стэнли.

Второе место с 8,7% голосов разделили защитник «Каролины» Александр Никишин и Зеев Байум из «Миннесоты». 

За первого номера прошедшего драфта Мэттью Шефера и вратаря «Сан-Хосе» Ярослава Аскарова проголосовали по 4,3% респондентов. 

Полный список выглядит следующим образом:

1. Иван Демидов – 60,9%.

2-3. Александр Никишин – 8,7%.

2-3. Зеев Байум – 8,7%.

4-8. Джимми Снаггеруд – 4,3%.

4-8. Мэттью Шефер – 4,3%.

4-8. Райан Леонард – 4,3%.

4-8. Ярослав Акаров – 4,3%. 

4-8. Зэйн Парех – 4,3%.

«Флорида» и «Вегас» – фавориты Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Даллас» – 3-й, «Колорадо», «Эдмонтон», «Торонто» и «Виннипег» набрали одинаковое число голосов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
logoЗеев Байум
logoСан-Хосе
рейтинги
logoКаролина
logoНХЛ
logoЯрослав Аскаров
logoАлександр Никишин
logoМиннесота
logoИван Демидов
logoМонреаль
logoДжимми Снаггеруд
Мэттью Шефер
logoЗэйн Парех
logoВашингтон
logoРайан Леонард
logoКалгари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Два россиянина – главные фавориты у букмекеров на «Колдер Трофи» в новом сезоне НХЛ
17 июля, 12:53
Дадонов – в «Девилс», Гавриков ушел в «Рейнджерс», Гранлунд – в «Анахайме». Как прошло открытие рынка в НХЛ
1782 июля, 02:05Live
Открытие рынка НХЛ – уже завтра! У кого из клубов есть деньги на усиление?
2230 июня, 21:30
Главные новости
Матч года. Команда звезд КХЛ играет с командой звезд НХЛ
937 минут назадLive
Сен-Луи и Салливан – главные претенденты на приз лучшему тренеру по мнению The Athletic, Эвасон, Галуцен и Бринд′Амор – в топ-5
112 минут назад
Подколзин об отставке Ротенберга из СКА: «Не думал, что такой день вообще настанет. Я очень удивился. Столько времени был в системе клуба, она выстроена...»
1437 минут назад
Билялетдинов о негативном влиянии на Гатиятулина: «Вы в это верите? Если не верите, то и вопрос не задавайте»
257 минут назад
Лидер фан-сообщества «Куньлуня»: «Новое руководство решило забрать клуб у отличных руководителей, но не знает, что делать. Только прошлое руководство могло выжимать максимум»
14сегодня, 13:35
Эттинджер – главный претендент на «Везину» по версии The Athletic, Шестеркин и Василевский – в топ-5
6сегодня, 13:05
Фетисов про ЧМ по водным видам: «Запрет российского флага в соцсетях – издевательство над нами. Нейтральный статус хуже, чем команда беженцев»
43сегодня, 12:21
Ларс Эллер: «Овечкин – сочетание физических данных и броска, который мы, возможно, больше не увидим. Были игроки, которые забивали 40-60 голов, но не в 20-м сезоне»
4сегодня, 12:11
«Авангарду» интересен защитник Чеккони (191 см, 95 кг). Он не играл в НХЛ, в АХЛ провел 349 матчей
8сегодня, 11:50
Брюнетт – основной претендент на первую отставку в сезоне НХЛ по мнению The Athletic, Хиллер – 2-й, Беднар и Кноблаух – в топ-7
8сегодня, 11:20
Ко всем новостям
Последние новости
Сорокин о Шабанове в «Айлендерс»: «Очень мощное усиление. Он усилит наше завершение и добавит мощи в большинстве»
27 минут назад
Никитин о матче между звездами НХЛ и КХЛ: «Это здорово – патриотизм. Очень рад, что ребята не забывают про Родину, объединяют всех»
сегодня, 13:55
Хоккеисты до 35 лет в НХЛ имеют право на бонусы за достижения только в случае получения ими серьезной травмы. Нужно провести не менее 100 дней в списке травмированных
1сегодня, 13:45
Просветов о переходе в «Калгари»: «Буду стараться доминировать. Знаю их хоккей, знаю хоккей здесь – у меня теперь все козыри»
2сегодня, 13:15
Вячеслав Быков: «Интересно понаблюдать за работой Ларионова в СКА. Успех и результат зависит от слаженной работы всех структур клуба»
сегодня, 12:51
Проспект «Сент-Луиса» Карбонно решил остаться в лиге Квебека вместо перехода в NCAA. «Блюз» задрафтовали форварда под общим 19-м номером
3сегодня, 12:39
«Сиэтл» может обменять Макканна, его зарплата – 5 млн долларов в год. Форвард набрал 61 балл в 82 матчах в прошлом сезоне
4сегодня, 12:01
Пономарев про увлечение картингом: «Посмотрел фильм «Гран Туризмо», захотелось попробовать. В Северной Америке хорошо проехал на одном из чемпионатов, попав в первую десятку»
сегодня, 11:35
Кеслер с пивом в руке поймал мяч после хоум-рана в матче MLB. Экс-форвард «Ванкувера» и «Анахайма» посетил игру «Детройт» – «Сиэтл»
3сегодня, 10:55
Сорокин о хоккее «3×3»: «Увидеть этот спорт на Олимпиаде – хорошая идея. Это было бы интересно болельщикам и игрокам»
2сегодня, 10:45