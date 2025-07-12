Демидов – фаворит в борьбе за «Колдер» по мнению авторов The Athletic, Никишин – 2-й, у Аскарова и Шефера по 4,3% голосов
Приз ежегодно вручается лучшему новичку сезона по итогам регулярного чемпионата НХЛ. The Athletic провел опрос относительно претендентов на «Колдер Трофи» в сезоне-2025/26.
Форвард «Монреаля» получил 60,9% голосов авторов сайта. 19-летний россиянин перешел в НХЛ в конце прошлого сезона и набрал 2 (1+1) очка в 2 матчах регулярки. Также на его счету 2 результативные передачи в 5 играх Кубка Стэнли.
Второе место с 8,7% голосов разделили защитник «Каролины» Александр Никишин и Зеев Байум из «Миннесоты».
За первого номера прошедшего драфта Мэттью Шефера и вратаря «Сан-Хосе» Ярослава Аскарова проголосовали по 4,3% респондентов.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Иван Демидов – 60,9%.
2-3. Александр Никишин – 8,7%.
2-3. Зеев Байум – 8,7%.
4-8. Джимми Снаггеруд – 4,3%.
4-8. Мэттью Шефер – 4,3%.
4-8. Райан Леонард – 4,3%.
4-8. Ярослав Акаров – 4,3%.
4-8. Зэйн Парех – 4,3%.
«Флорида» и «Вегас» – фавориты Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Даллас» – 3-й, «Колорадо», «Эдмонтон», «Торонто» и «Виннипег» набрали одинаковое число голосов