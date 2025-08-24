  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гончар о том, выиграет ли «Флорида» 3-й Кубок Стэнли подряд: «Крепкая династия. Зито удалось сохранить костяк, под потолок вписались. Ребята хотят там работать, это ценно»
1

Гончар о том, выиграет ли «Флорида» 3-й Кубок Стэнли подряд: «Крепкая династия. Зито удалось сохранить костяк, под потолок вписались. Ребята хотят там работать, это ценно»

Сергей Гончар высказался о шансах «Флориды» на третий Кубок Стэнли подряд.

– Илья Ковальчук недавно рассказывал, как вы с Алексеем Жамновым ездили в тур по Америке перед Олимпиадой-2022 в Пекине – и в Майами встречались с генменеджером «Флориды» Биллом Зито. Он говорил вам, что «Пэнтерс» будут не просто командой-чемпионом, а династией. Может ли «Флорида» в третий раз подряд завоевать Кубок Стэнли?

– Я согласен, что у них получилась крепкая династия. Надо отдать должное Зито, он сумел сохранить костяк команды. А это в современной лиге при потолке зарплат практически невозможно. Иметь много очень сильных игроков на долгосрочных контрактах – это нереально.

Вот это умение не только создать коллектив, но и удержать его, чтобы все ребята не разъехались после большой победы – вот что ценно. И я говорю не только о деньгах. Надо, чтобы и атмосфера была хорошая в коллективе, и парням бы там нравилось. Чтобы никто не хотел оттуда уезжать. Это и произошло с «Флоридой» в межсезонье.

Мало того, что команда по деньгам вписалась под потолок зарплат. Так еще там очень хорошо организованы все процессы – матчи, тренировки, все нюансы. Ребята хотят там жить, играть, работать в этом коллективе. Это очень ценно, – сказал обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар.

Ковальчук о «Флориде»: «Зито – красавчик. Уже в 2022-м было видно, что он хочет сделать династию. Помните обмен Юбердо на Ткачака?»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoФлорида
logoСергей Гончар
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoБилл Зито
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Гончар: «Малкин может подписать контракт с любой командой при желании. «Питтсбург» уже идет в перестройку, может, им хочется взять игрока помоложе»
1вчера, 13:40
Сергачев про «Норрис Трофи»: «Спасибо Гончару, что такого высокого мнения обо мне, но у меня нет цели выиграть. Хочу Кубок Стэнли»
3вчера, 12:55
Третьяк о стиле игры Бобровского: «Чувство, что он не ел целую неделю – и готов эту шайбу поймать, чтобы съесть. Как кот охотится за мышью»
122 августа, 14:44
Главные новости
Овечкин на вопрос журналиста о том, в какой сфере хотел бы попробовать себя, если бы не хоккей: «На вашем месте»
4 минуты назад
Джереми Руа: «ЦСКА – одна из главных команд КХЛ. Интересно побороться за кубок. С тем составом, который у нас есть, очень хорошие шансы дойти до конца»
117 минут назад
Сопин о Фьоре: «Джованни влюбил в себя болельщиков «Авангарда» своей игрой. Он хорошо знает требования Ги Буше и добавит глубины обоймы»
4сегодня, 07:30
Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» против «Нефтехимика», «Авангард» и «Северсталь» определят победителя турнира
3сегодня, 07:22
«Авангард» подписал новый контракт с Фьоре на год. Канадский форвард стал 4-м легионером в составе клуба
2сегодня, 07:20
Хайруллин о Демидове: «Ждем, что будет разрывать НХЛ. Давно таких заряженных не встречал. Сейчас в Канаде пашет, говорят, за троих – 24/7»
1сегодня, 07:10
Андрей Коваленко о ЦСКА: «Подбирается отличная атака. Когда с нападающими работают Курьянов, Попов, тот же Федоров, для любого молодого игрока один день идет за 10»
сегодня, 06:55
Покотило об отказе «Сочи» от Кудрявцева: «Он был травмирован, срок – 5-6 месяцев. Мы не можем держать игрока с самым большим контрактом, не зная, выйдет ли он на лед»
3сегодня, 06:00
Вячеслав Козлов о возможном финале Кубка Гагарина с двумя канадскими тренерами: «Пощечиной российской школе это не будет. В Северной Америке меня научили не смотреть в паспорта»
3сегодня, 05:00
Андрей Коваленко о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Отличная новость, пусть она и запоздала лет на 20. Не совсем понятно, почему клуб так долго тянул»
5сегодня, 04:34
Ко всем новостям
Последние новости
Смолов об Овечкине: «Легенда мирового спорта. Его рекорд – великолепно, очень рад за него»
137 минут назад
Покотило об отказе «Сочи» от Шикина и Максима Федотова: «Есть финансовый момент. Обращаем внимание на соотношение цены и качества»
56 минут назад
Аверкин о составе «Адмирала»: «Спасибо Житкову за работу, наследие нормальное. Главная проблема – короткая лавка. Нам не хватает двух нападающих и одного защитника»
сегодня, 07:45
Тамбиев о работе в штабе Казахстана на ЧМ: «Увидел, куда движется хоккей, несколько идей привнес в «Адмирал». Для себя понял: я все-таки не помощник, ближе роль главного тренера»
сегодня, 06:40
Фридман о «Питтсбурге» при возможной продаже клуба: «Думаю, что Дубас останется. Ничего не слышал о том, что курс движения команды изменится»
сегодня, 06:25
Гончар о Кравцове в НХЛ: «Надо добавить в настырности, чаще лезть на ворота. Чуть больше бросков, борьбы – адаптировать игру под североамериканский стиль»
сегодня, 05:45
Рашевский о пропуске старта сборов с «Авангардом» на фоне слухов о проблемах со здоровьем: «Причину назвать не могу. Было дополнительное обследование, сейчас все в порядке»
сегодня, 05:30
Покотило о «Сочи»: «Стоит задача вернуть команду в число участников Кубка Гагарина. Важно попадать в плей-офф не раз в несколько лет, а регулярно»
сегодня, 05:15
«Торпедо» показало форму на сезон-2025/26 с обновленным логотипом
1сегодня, 04:50Фото
Тренер «Торпедо» Исаков об Артамонове: «Ждем, что Никита вернется к прежнему тонусу. У молодых игроков периодически бывают нестабильные времена»
сегодня, 03:55