Ковальчук о «Флориде»: «Зито – красавчик. Уже в 2022-м было видно, что он хочет сделать династию. Помните обмен Юбердо на Ткачака?»
Билл Зито работает в «Пантерс» с 2020 года.
– Вы согласны, что у «Флориды» очень сильный менеджмент?
– Они в дедлайн подписали Брэда Маршанда и Сета Джонса, которые в итоге очень помогли. Генеральный менеджер Билл Зито – красавчик.
Когда мы перед Олимпиадой 2022 года летали в турне по Северной Америке, и еще было непонятно, поедут ли игроки НХЛ в Пекин, мы нашей делегацией, куда входили Жамнов, Вова Малахов и Серега Гончар, общались с Зито.
Уже тогда было видно, что Билл нацелен не просто разок выиграть Кубок Стэнли, а именно сделать из «Флориды» команду-династию. Помните, когда они поменяли Джонатана Юбердо в «Калгари» на Мэттью Ткачака?
Ведь Юбердо в тот момент забил более 40 голов, играя в первой тройке с Александром Барковым. И вот разбить такую связку, чтобы выменять Ткачака, у которого была неоднозначная репутация во «Флэймс» – спорный трейд. Но Ткачак пришел во «Флориду», стал настоящим лидером и заводилой. Он очень здорово помог «Пантерс».
А сколько было хейта, когда «Флорида» дала Бобровскому семилетний контракт на 70 миллионов долларов. И первые два сезона они барахтались. Сначала, кажется, вообще не вышли в плей-офф, а потом проиграли «Тампе» в первом раунде, – сказал бывший игрок клубов НХЛ Илья Ковальчук.
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