Ковальчук о «Флориде»: «Зито – красавчик. Уже в 2022-м было видно, что он хочет сделать династию. Помните обмен Юбердо на Ткачака?»

Илья Ковальчук считает успехи «Флориды» заслугой генменеджера клуба.

Билл Зито работает в «Пантерс» с 2020 года.

– Вы согласны, что у «Флориды» очень сильный менеджмент?

– Они в дедлайн подписали Брэда Маршанда и Сета Джонса , которые в итоге очень помогли. Генеральный менеджер Билл Зито – красавчик.

Когда мы перед Олимпиадой 2022 года летали в турне по Северной Америке, и еще было непонятно, поедут ли игроки НХЛ в Пекин, мы нашей делегацией, куда входили Жамнов, Вова Малахов и Серега Гончар, общались с Зито.

Уже тогда было видно, что Билл нацелен не просто разок выиграть Кубок Стэнли, а именно сделать из «Флориды» команду-династию. Помните, когда они поменяли Джонатана Юбердо в «Калгари» на Мэттью Ткачака?

Ведь Юбердо в тот момент забил более 40 голов, играя в первой тройке с Александром Барковым. И вот разбить такую связку, чтобы выменять Ткачака , у которого была неоднозначная репутация во «Флэймс» – спорный трейд. Но Ткачак пришел во «Флориду», стал настоящим лидером и заводилой. Он очень здорово помог «Пантерс».

А сколько было хейта, когда «Флорида» дала Бобровскому семилетний контракт на 70 миллионов долларов. И первые два сезона они барахтались. Сначала, кажется, вообще не вышли в плей-офф, а потом проиграли «Тампе» в первом раунде, – сказал бывший игрок клубов НХЛ Илья Ковальчук .

Ковальчук о новом контракте Малкина: «Не надо волноваться, Женя – великий спортсмен и большой хоккеист. Нужно получать удовольствие, а потом принять решение»