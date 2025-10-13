0

«Шанхай» обменял Чеховича в «Сибирь» на денежную компенсацию

«Шанхай» обменял Ивана Чеховича в «Сибирь».

Китайский клуб получит денежную компенсацию. Чехович провел за «Шанхай» 5 матчей и набрал 2 (0+2) очка.

«Срок соглашения с нападающим – до конца сезона-2026/27. Всего на счету Ивана 279 матчей в FONBET КХЛ и 137 (67+70) набранных очков.

В 2017 году Чехович был выбран «Сан-Хосе» под общим 212-м номером драфта, сыграв в НХЛ четыре встречи и сделав один голевой пас.

Добро пожаловать в «Сибирь»!» – сказано в сообщении пресс-службы новосибирского клуба.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сибири»
